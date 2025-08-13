El Sevilla asume que debutará en Bilbao sin nuevos futbolistas inscritos

Cordón, que acompañó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán al portero griego Odysseas Vlachodimos en su presentación como nuevo jugador del equipo, se ha mostrado "expectante y muy ilusionado" con lo que puedan deparan "las dos semanas que quedan" de agosto. De ese período dijo que "todo es muy dinámico y cambia hora a hora, es un momento en el que las cosas se pueden suceder muy rápido", aunque insistió en que el Sevilla irá "a San Mamés con lo que haga falta; jugarán once contra once con más o menos chicos de la cantera".

"No tengo preocupación, tengo ilusión. En San Mamés tendremos bajas, sí, son normales las lesiones y otras circunstancias, pero lo principal es hacer grupo, y eso está cogiendo una fuerza increíble. Las inscripciones y los fichajes llegarán, pero lo relevante es la fuerza del grupo", añadió el técnico pacense. Antonio Cordón recordó que la existencia de "muchos jugadores no inscritos en el fútbol español", por lo que "el Sevilla tiene que vender activos" y desprenderse de "jugadores con unos salarios muy importantes; hay que trabajar para buscar soluciones positivas para todos", argumentó.

Cordón recalcó que "no es una tragedia si no se inscriben a los jugadores" para las primeras jornadas porque "el entrenador -el argentino Matías Almeyda- está tranquilo porque sabía que esto se podía dar así", de modo que no va "a llorar por algo" que le ha "pasado en otros clubes", en los que ha "sacado más puntos con ese problema que cuando todos estaban ya inscritos", subrayó.