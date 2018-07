Sergio Ramos: "Por dinero no me hubiese quedado, en otro sitio hubiera ganado más"

El central del Real Madrid, Sergio Ramos, ha declarado en su acto de renovación con el Real Madrid que se siente feliz por continuar en el club blanco y se muestra orgulloso de ser el capitán del club durante los próximos cinco años. El central asegura que no habló durante las negociaciones por respeto al club y explica que no se queda en el Real Madrid por dinero porque "en otros sitios hubiera ganado más".

El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, ha comparecido tras la firma de su renovación con el Real Madrid hasta el año 2020. El central sevillano ha explicado cómo ha sido el proceso de negociación durante las últimas semanas. Ha asegurado que el Real Madrid se puso en contacto para ampliar su contrato y ha explicado que hubo momentos de discrepancia por temas que nada tienen que ver con lo económico.

No obstante ha dejado claro que "nunca he dicho que quiera irme del Real Madrid. El internacional ha acusado a la prensa de afirmar cosas que no eran ciertas sobre su renovación. "Sabéis que las negociaciones han sido largas pero mi cabeza y corazón siempre han estado aquí" ha afirmado.

Además el actual capitán del Real Madrid se ha mostrado contento y orgulloso de poder siendo jugador blanco. "Formar parte de este club es un sueño que quiero seguir disfrutando". Sobre la capitanía ha dicho que "es un honor y un privilegio formar parte del Real Madrid y más llevar el brazalete".