Florentino Pérez: "Hoy no es un día fácil para el madridismo"

El primero en tener la palabra ha sido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez que ha empezado diciendo que no es un día fácil ni para él ni el madridismo. "Fuiste mi primer fichaje español para nuestro equipo. Nunca olvidaré el día de tu presentación, llegaste con 19 años sin apenas partidos en Primera y con una fuerza descomunal de comerte el mundo. Un fichaje que no resultó sencillo, pero estábamos convencidos de que su llegada iba a marcar una época. Han transcurrido 16 años y has trazado una de las trayectorias más espectaculares de la historia de nuestro club"