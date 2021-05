Los señalados que deja el Chelsea - Real Madrid

Zidane. Tiene contrato hasta 2022, pero no ha sido claro sobre su continuidad. Ha luchado contra los problemas para mantener vivo al Real Madrid en las dos competiciones, pero sus decisiones ante el Chelsea dejan dudas sobre él. Su apuesta por los carrileros no funcionó, condenando a Vinicius a un puesto que no es el suyo. La titularidad de los desentonados Ramos, Mendy y Hazard tampoco pareció muy acertada. Mal día para hacer experimentos.

Hazard. El último fichaje estrella, un “galáctico” por el que se pagaron más de 100 millones y que no ha aportado (casi) nada en sus dos temporadas en el club. Su partido ante el Chelsea fue intrascendente, como tantos otros en los dos últimos años. Las lesiones se han cebado con el belga y ya hay voces que piden ponerle en el mercado.

Ramos. Otro futbolista que ha vivido un año complicado. Tras más de un mes sin jugar, se le notó fuera de forma ante el Chelsea, lento y perdido en el sistema de tres centrales. Ni siquiera se prodigó en atauqe como en él suele ser habitual. Y a todo esto, sigue sin renovar. ¿Habrá sido su último partido con el Real Madrid en Champions?

Mendy. El francés también llegaba al partido más importante del curso recién salido de una lesión, pero Zidane apostó por su presencia en el once. Ha rendido todo el curso como lateral o incluso como central, pero está claro que no puede jugar de carrilero. No estuvo fino ni en defensa ni en ataque.

Asensio. Zidane le volvió a otorgar el papel de revulsivo. Su salida al campo en la segunda mitad debía suponer sangre nueva… pero nada más lejos de la realidad. No aparecieron ni su velocidad, ni su clase ni sus disparos. El mallorquín sigue perdiendo oportunidades para demostrar que debe ser imprescindible en el Real Madrid.

Vinicius. Poco se le puede recriminar al brasileño, que bastante hizo con intentarlo en una posición que no es la suya. Sus mejores partidos han llegado como extremo izquierdo, haciendo gala de su desborde. Colocarle de carrilero derecho fue una locura de Zidane. Pero lo cierto es que sigue siendo un futbolista poco constante.

Casemiro – Kroos – Modric. El tridente de oro de Zidane ha mantenido al equipo en muchos partidos esta temporada, pero los tres han llegado justos de fuerza a este tramo final del curso. En los dos partidos ante el Chelsea, Kanté se los ha merendado con una facilidad pasmosa.