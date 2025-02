Segunda sesión del juicio a Rubiales: declara el seleccionador Luis de la Fuente

La Audiencia Nacional celebra este martes la segunda jornada del juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso no consentido que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, donde está previsto que declare el entrenador de la Selección masculina, Luis de la Fuente.

De la Fuente, renovado hasta 2028 al frente del combinado masculino, es uno de los cinco testigos previstos en el juicio en el que Rubiales comparte banquillo con el ex director deportivo de la selección masculina Albert Luque, el exentrenador de la femenina Jorge Vilda y el exjefe de marketing de la RFEF, Rubén Rivera.

Los cuatro están acusados de coaccionar a Jenni Hermoso para que justificase el beso que le dio Luis Rubiales tras la final del Mundial en Sídney el 20 de agosto de 2023, y por el que la Fiscalía le acusa de agresión sexual.

Sólida declaración de Jenni Hermoso

Tras escuchar el lunes a la jugadora, que ratificó que no aprobó aquel beso y que se sintió presionada para restarle importancia, el juez José Manuel Fernández-Prieto recabará a petición de la Fiscalía la versión de varios cargos, presentes y pasados, de la Federación.

Hermoso aseguró que en el momento del beso no pudo "reaccionar" porque todo ocurrió muy rápido y que el exmandatario de la RFEF le "faltó al respeto". "Sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe de ocurrir en ningún ámbito laboral o social", ha relatado la futbolista.

Quiénes están citados hoy

Además de De la Fuente, están citados el exresponsable de Integridad, Miguel García Caba; el de Comunicación, Pablo García Cuervo; su entonces subdirector, Enrique Yunta; y el psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo.

Previsiblemente, la jornada se centrará en las gestiones promovidas desde el departamento de Comunicación para sacar un comunicado tras lo sucedido y en el informe del comité de Integridad de la RFEF, que se cerró sin ninguna medida para Rubiales.

Sobre esto último, la responsable de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez, declaró el lunes que Enrique Yunta le llamó para que aportase su testimonio a dicho informe, si bien "para agilizar los tiempos", le dijo que le enviaba las preguntas y las respuestas que debía dar.

Al llegar a la Federación, entró a un despacho y encontró a ocho personas, entre las que no estaba el responsable de Integridad. Eran Rubiales, su padre, su jefe de gabinete, "un amigo íntimo de la infancia", y cuatro de los citados: García Cuervo, Enrique Yunta, Javier López Vallejo y Luis de la Fuente.

Pérez también indicó que era "era García Cuervo quien tomaba las decisiones" y manifestó que fue él quien redactó un comunicado en boca de la jugadora que "intentaba rebajar la magnitud" de lo ocurrido a "algo anecdótico", y sobre el que ella acabó diciendo: "Haced lo que queráis".