Scaloni: "Es un partido importante, pero no deja de ser fútbol"

"Hay que recordar la imagen de Messi y Neymar, con eso nos tenemos que quedar, estando juntos y siendo amigos", añadió el técnico de la Albiceleste en una conferencia de prensa en la que quiso rebajar la tensión que suele acompañar estos duelos. “Cada uno quiere ganar, pero no tiene que pasarse", subrayó Scaloni, y anunció que "el equipo será muy parecido a lo del otro día (contra Uruguay) con la inclusión de Rodrigo (De Paul). Habrá algunos cambios, pero no más de dos. Es un buen partido para demostrar que el equipo sigue vigente y la idea es hacer un buen partido ante un gran rival. Tienen un gran equipo sobre todo de mitad de cancha hacia adelante”, añadió.

Al ser consultado por el futuro del capitán de la Albiceleste en la doble fecha FIFA de junio, dijo: “No pensamos nada con Messi hasta que no sepamos si el está bien. No nos preocupa ahora. El método para jugar sin Messi hay que buscarlo. Tratamos de encontrar un funcionamiento para que su ausencia se note lo menos posible. El objetivo siempre es el mismo. Somos competitivos y eso nos llena de orgullo. Cada uno sabe lo que aporta y podemos decidir sobre uno u otro. De parte del cuerpo técnico las sensaciones son de agradecimiento para lo que hacen los chicos. En el fútbol hay momentos que te dominan o dominas, pero estaremos preparados", señaló.

Argentina lidera la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 28 puntos, con seis de ventaja sobre su escolta Ecuador y necesita al menos un empate en el clásico sudamericano ante Brasil para sellar su pasaporte al Mundial de 2026. La plantilla albiceleste sufrió numerosas bajas para esta doble fecha FIFA, en la que no pueden participar Lionel Messi, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso. Para el duelo contra Brasil, Argentina tampoco podrá contar con Nicolás González, expulsado ante Uruguay.

El enfrentamiento marca también el regreso del clásico suramericano a Buenos Aires después de casi 10 años. El último encuentro en la capital argentina fue un empate por 1-1, en noviembre de 2015, en el marco de las eliminatorias para el Mundial 2018, y desde entonces el único duelo entre ambos seleccionados en el país tuvo lugar en noviembre de 2021 en la provincia de San Juan.

Brasil, por su parte, también llega con la frente en alto tras derrotar -agónicamente- a Colombia como local, aunque su entrenador, Dorival Júnior, tampoco cuenta con sus principales figuras. Además de la ausencia de Neymar Júnior en la convocatoria, el entrenador sufrió otras tres bajas importantes de cara al duelo ante Argentina: el portero Allison, por un golpe en la cabeza, el defensa Gabriel Magalhaes y el centrocampista Bruno Guimaraes, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante estas ausencias, se espera que Júnior realice varias modificaciones respecto al equipo que presentó ante Colombia, aunque podrá alinear nuevamente a sus tres grandes figuras: Raphina, Vinicius Júnior y Rodrygo. Más allá de buscar aguar la fiesta a su rival, los brasileños intentarán conseguir su primer triunfo ante Argentina en casi seis años, desde que se impusieron por 2-0 en las semifinales de la Copa América 2019. Desde entonces, se registraron tres triunfos argentinos -incluyendo la final de la Copa América 2021 disputada en Brasil- y un empate.