selección argentina

Scaloni: "No hablé con Messi sobre el próximo Mundial"

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, dijo este lunes que no habló sobre el próximo Mundial con Lionel Messi, que ha puesto en duda su participación el torneo, y afirmó que tiene una base consolidada de la lista para la cita de Norteamérica del año próximo.

EFE

Madrid |

"No hablé con Messi sobre el próximo Mundial. Lo que decida está bien”, sentenció este lunes en conferencia de prensa el técnico albiceleste. "El porcentaje de la lista hoy no lo tengo claro, todavía estamos lejos. Pueden pasar muchas cosas, pero tenemos una base, no saldrá mucho de ahí. Cuando nos digan cuántos jugadores irán al Mundial, tomaremos decisiones. Tenemos una base para el Mundial, ya todos lo saben. No saldrá mucho de ahí”, insistió.

Sobre la selección de Ecuador, rival de Argentina este martes en el cierre de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, enfatizó: “Jugamos contra una selección que hace tiempo hace las cosas bien. Es una buena prueba para nosotros. Seguramente hagamos algún cambio más, aparte de los obligados por Leo (Messi) y el Cuti (Romero). Creo que los que han jugado menos merecen jugar, esa es la idea. Lautaro Martínez tendrá posibilidades de jugar mañana y veremos en qué sistema, y Alexis Mac Allister está a disposición”, añadió.

Al ser consultado por su futuro tras el próximo Mundial, el entrenador contestó: "Pienso en lo que viene ahora, nunca fui de pensar en más allá, no corresponde. Estamos enfocados en el partido de mañana, los amistosos y los que quedan por venir. Ahora estoy bien y veremos que pasa”.

Por último, Scaloni se refirió a España, su rival en la Finalísima: “La España con Luis de la Fuente está haciendo un trabajo excepcional. Es una de las mejores selecciones y juega a un fútbol que al hincha le gusta. Hay otras que son muy buenas jugando de otra manera”.

