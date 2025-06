Santi Denia: "Queremos ser primeros de grupo"

"Queremos ser primeros, trazar el plan de partido y seguirlo de la mejor manera. Como siempre, hay que seguir mejorando el equipo y el mensaje, el objetivo es ganar el partido", manifestó Denia en rueda de prensa. "Nos queda esta tarde, tenemos algunas charlas y vídeos para analizar. Es mejorar en los detalles. Estos campeonatos se deciden por un metro, por un palmo, por muy poquito", avisó el seleccinador Sub-21 español.

Además, no se fía de tener ya asegurada la clasificación. Quiere ver una mejora y sellar ese liderato. " Aunque tengamos los 6 puntos y la clasificación, los partidos han sidos muy difíciles, tanto el primero, que ganamos en el último minuto, como el segundo, que lo ganamos en los últimos minutos", recordó. "El plan es mejorar al equipo sabiendo que tenemos un partido totalmente diferentes, ante un rival que también tiene 6 puntos, que ha ganado sus dos partidos y viene de hacer una gran clasificación. Habrá que hacer el partido perfecto para ganarles", añadió, en este sentido.

De momento, no quiere pensar en los cruces que están por venir ni en los siguientes rivales. Tan solo quiere ganar a esa Italia con la que están empatados a 6 puntos. "Hemos focalizado toda la energía en el partido de mañana, en convencerles del partido que nos toca y las cosas que no dependan de nosotros, aprendes a que cuando llegue el cruce, porque ya estamos clasificados, ya se analizará y estudiará y planteará ese plan de partido", relató. "Todos tenemos en la cabeza el partido de mañana, ante una gran selección. Me gusta mucho el fútbol italiano y han sido muchos partidos en los que nos hemos enfrentado a ellos en los Europeos, quiero felicitar a su seleccionador y cuerpo técnico", recalcó Denia.

Enfrente tendrán a una Italia que suele ser rival habitual de España en las categorías inferiores. "Siempre hay partidos Sub-17 o Sub-19 en enero. Nos aporta mucho. Es una potencia mundial a nivel absoluto y de categorías inferiores. Nos viene bien competir contra ellos, es una federación que tiene estrellas en el pecho y es historia del fútbol. A los dos nos vienen bien esos partidos con las pequeñas y ahora tenemos que hacer un partido perfecto para conseguir la victoria", comentó.