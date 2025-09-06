Rodri Hernández: "Sigo queriendo ser el mismo jugador"

El centrocampista de la selección española y el Manchester City, Rodri Hernández, ha respondido a las preguntas de 'Radioestadio' en Onda Cero sobre cómo ha afrontado este último año tras sufrir la lesión y, además, hacerse con el Balón de Oro el año pasado.

"Ha sido un año complicado y creo que la lesión marca mucho más", explica. "Al final el Balón de Oro fue un reconocimiento individual que siempre está muy bien", aunque reconoce que "también fue un balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal".

Ha sido un año complicado

El centrocampista asegura en los micrófonos de Onda Cero que todo el proceso lo ha vivido "con la naturalidad" que intenta vivir todo. "Lo hago con la humildad que suelo asumir las cosas, tanto en los momentos buenos como los momentos malos", añade. "Estoy contento de ese reconocimiento", afirma, aunque lo que realmente desea es volver a su nivel y "disfrutar del fútbol".

Balón de Oro 2025

Como vigente Balón de Oro, Rodri Hernández ha asegurado a los medios durante la rueda de prensa previa al partido ante Turquía de este domingo que ve "difícil" al ganador de 2025. "El Paris Saint-Germain ha sido el equipo de la temporada, sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo. Por simpatía, me encantaría que fuera Lamine (Yamal) o Pedri, pero a lo mejor quizás por méritos deportivos, pues Ousmane (Dembélé) o Vitinha, por ejemplo", afirma.

Quiero volver a disfrutar del fútbol

"Lamine es un caso excepcional, es un talento desmesurado y tiene las cosas muy claras, pero estamos ahí para ayudarle en lo que necesite y creo que está haciendo las cosas muy bien. Estoy convencido de que hay gente fuera que le aconseja bien y yo le veo contento, con una sonrisa que para mí es lo más importante y sobre todo que desarrolle su fútbol porque eso será sinónimo de éxito en nuestro país", ha afirmado sobre el azulgrana.