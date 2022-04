El rifirrafe entre Piqué y Misterchip en Twitch sobre las comisiones de la Supercopa

Gerard Piqué dio este lunes explicaciones en su cuenta de Twitch sobre los audios filtrados que destapaban las comisiones cobradas para trasladar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El futbolista del Barça compareció en una rueda de prensa un tanto particular por la que fueron pasando periodistas de diferentes medios de comunicación.

En torno a la una de la madrugada, el periodista Misterchip entró al stream para preguntarle a Piqué sobre el conflicto de intereses que suponía que un futbolista tuviera negocios multimillonarios con el presidente del organismo que organiza las competiciones en las que participa. "Estás haciendo un negocio para el presidente de la RFEF, que es el que organiza y gestiona a los árbitros en competiciones en las que tú participas y en las que participan equipos de los que tú eres propietario, como es el caso del Andorra. El conflicto de intereses y el sentimiento de gratitud irá por su parte. Le has conseguido una cantidad de dinero enorme. ¿Cómo no va a sentir él gratitud hacia ti aunque tú no lo estés haciendo por eso?", exponía el periodista de Onda Cero.

El futbolista escapó como pudo y no respondió de forma clara a la pregunta explicando que "estamos en un país en el que ha habido tantas malas experiencias a nivel político que parece que a la mínima que hay algo así seguro que pinta mal o hay gato encerrado". Además, recordó el arbitraje sufrido por el Andorra, club del que es propietario, en los playoffs de ascenso a Segunda División la temporada pasada. "¿De verdad crees que el presidente de la RFEF, por un acuerdo del cual se ha beneficiado la Federación, va a decirle a un árbitro que pite a favor del Andorra? En el partido de promoción del año pasado terminamos con nueve y penalti en contra y quedamos eliminados. Era para matarlo al árbitro. Pero no pasa nada, es fútbol. A veces intentamos ver donde no lo hay", declaró Piqué.

El central del Barça declaró que no va a renunciar a algo con lo que se lo pasa bien, mientras Misterchip le explicaba que tiene "mil cosas más para hacer", como por ejemplo "una Copa Davis que es una maravilla". Piqué dijo entonces que en Kosmos organizan muchas más cosas porque "hay muchas nóminas que pagar. No puedo ir diciendo esto lo puedo hacer, esto no".

"Es tan fácil como que hagas cualquier cosa salvo una en la que haya un conflicto de intereses como es trabajar con el presidente de la RFEF que dirige competiciones en las que tú participas y participan tus equipos. Tan fácil como eso. De los millones de negocios que hay en el mundo escoger cualquiera menos ese. Te lo puedes permitir", explicó Misterchip. A lo que Piqué respondió que "nunca en mi vida he dejado de hacer algo simplemente por lo que la gente pensará o dirá".

Pidió a Rubiales pedir ayuda a Juan Carlos I

Este martes El Confidencial ha publicado más audios en los que se escucha a Piqué y a Rubiales organizar el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. "¿Crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quién sea de los saudís. Porque podemos entrar fácil (...) Creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro", se escucha decir a Piqué haciendo alusión al rey emérito, Juan Carlos I.

El futbolista del Barcelona ya anticipó en su comparecencia en su cuenta de Twitch que podía haber audios en los que se refiriera a que el rey emérito podría ayudarles por sus contactos en Oriente Medio.

Este martes, Susanna Griso ha confirmado en Espejo Público que ha recibido un mensaje de Juan Carlos I en el que desmentía categóricamente estos hechos. "Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí. Pero de lo otro nunca", ha leído textualmente la periodista.