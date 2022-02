El Real Madrid visita al Villarreal sin Benzema y sin Mendy

Carlo Ancelotti ha confirmado la baja de Karim Benzema para la visita al Villarreal, como ya avanzó Onda Cero. Tampoco Ferland Mendy se ha recuperado a tiempo para este importante compromiso liguero. El técnico italiano espera contar con ambos jugadores para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, pero advierte que no tomarán riesgos.

Riesgo 0 con Benzema

Sobre el estado físico de Benzema, Ancelotti asegura que las sensaciones son buena y que espera que el domingo pueda ya entrenar con sus compañeros de cara al regreso de la Champions. Por eso tras confirmar su ausencia en el partido de mañana en Liga no ha podido confirmar que estará disponible para viajar a París. "Sobre Karim tenemos buenas sensaciones, sigue trabajando individual, tenemos que esperar que empiece a entrenar el domingo o lunes con el equipo y después tomaremos la decisión. Hasta esos días no puedo decir nada más que las sensaciones mías, de los doctores y la suya, son positivas". Sea como sea y esperando la evolución del jugador advierte: "antes de todo está la salud del jugador y el riesgo no existe. Si pensamos que puede jugar lo hará sin riesgo, si lo hay mínimo no lo vamos a tomar porque tampoco quiere el jugador. Debemos evaluar bien, tenemos cuatro días y si está Karim en el partido de París es porque no hay riesgo".

Más optimista se mostró respecto a la recuperación de Mendy que ya entrena con el grupo. El lateral tampoco entrará en la convocatoria liguera, pero está prácticamente asegurada su presencia en la lista para la Liga de Campeones. "Está bastante bien, no está para mañana, pero creo que estará para el martes. Ya ha empezado a trabajar con el equipo y se encuentra bien", ha dicho.

Una de las opciones de Ancelotti para suplir la baja de Benzema es Jovic del que ha dicho que "está mucho mejor" tras superar el coronavirus y "podría jugar mañana".

Vinicius, Isco y Bale

Benzema ha sido el nombre propio de la rueda de prensa del entrenador del Real Madrid que ha tenido que responder también a cuestiones relacionadas con casos particulares. Sobre Garet Bale ha dicho que mantienen una buena relación personal y que el galés entrena bien y está comprometido. "Lo valoro por cómo entrena y está listo para jugar. Cuando lo ponga cumplirá. Los últimos quince días ha entrenado con intensidad. Está listo para jugar."

Respecto a Vinicius ha reconocido que ha tenido un mes de enero muy intenso y eso ha dejado sentir en su rendimiento, por eso piensa que le ha venido bien este pequeño parón, ya que no pudo disputar el último partido de Liga ante el Granada por sanción.

Ancelotti ha reconocido que Francisco Alarcón "Isco" ha tenido momentos en los que ha estado poco motivado, pero ahora lo está haciendo bien y es un jugador importante para el equipo.

Mejor con menos descanso

El Real Madrid afrontará el martes su partido de Liga de Campeones con un día menos de descanso que su rival, pero este es un asunto que no preocupa al técnico italiano que no ha dejado entrever ninguna queja al respecto, todo lo contrario. "Demasiada agua mata la planta", ha concluido. Ancelotti también ha asegurado que sus jugadores están concentrados en el compromiso de este sábado ante el Villarreal y que pondrá el mejor once posible para sumar los tres puntos y en ningún caso el partido ante el PSG les puede distraer de este objetivo.