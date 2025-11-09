El Real Madrid tropieza y no pasa del empate a cero ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid no pasó del empate ante el Rayo Vallecano. El conjunto de Xabi Alonso no cuajó una buena actuación en Vallecas y cosechó el primer empate de toda la temporada. Ni Mbappé ni Vinicius ni Bellingham estuvieron finos y se encontraron con un Batalla inconmensurable.

Al equipo de Xabi Alonso le faltó claridad de ideas y rapidez en sus movimientos en la primera parte. La muestra está en que el Rayo tuvo más posesión y, salvo dos ocasiones claras de gol en un minuto, el resto del tiempo el Real Madrid estuvo lejos de perturbar la tranquilidad de los vallecanos.

Buen partido de Batalla

Pudo marcar Vinicius, que aprovechó un balón suelto en el área para cazar un disparo a la media vuelta. Si bien, los reflejos de Batalla impidieron el gol. Menos de un minuto después, Asencio remató de cabeza un centro perfecto de Carreras, pero se marcó rozando el palo. El Rayo, por su parte, tuvo una jugada clara un par de minutos antes, pero se topó con la parada de Courtois.

La única, pero mala noticia, reseñable de la primera parte fue la lesión de Pedro García, que se retiró dolorido de la rodilla tras una jugada fortuita con Fede Valverde. Aunque intentó volver al terreno de juego, en cuanto dio la primera carrera se dio cuenta de que no podía continuar.

Una de las decisiones que tomó Xabi Alonso en el descanso fue meter a Militao por Dean Huijsen. El español no cuajó una buena actuación en la primera mitad, con fallos en la conducción y salida de balón. Aun así, el Real Madrid siguió sufriendo atrás.

El equipo blanco lo intentó desde fuera del área, pero el disparo de Güler se marchó rozando el poste. Y a la contra, gracias a los pases largos de Asencio, pero Batalla era un muro, como demostró en el disparo desde fuera del área de Valverde. Tampoco parecía estar acertado Mbappé, mientras que Vinicius en la segunda parte apenas apareció.

Los cambios no surtieron efecto

El Rayo, mientras tanto, necesitaba muy poco para ejecutar las contras siempre con un hombre más en la conducción, llegaba fácil a la portería de Courtois. En una de esas, Isi vio adelantado al portero belga e intentó marcar con un tiro desde el medio del campo, pero el balón se le fue varios metros por encima del larguero. Tampoco acertó Álvaro García, que remató en el área pequeña solo.

Xabi Alonso intentó cambiar la dinámica negativa del equipo y realizó varios cambios, entró Ceballos por Brahim, que volvió a ser titular ocho jornadas, Trent por Valverde, lesionado, y Rodrygo por Camavinga. Íñigo Pérez hizo un doble cambio y quitó a De Frutos e Isi por Fran Pérez y Óscar Valentín.

Los últimos minutos fueron de gran intensidad e, incluso, el Real Madrid reclamó penalti por un derribo de Chavarría a Mbappé, pero el colegiado no vio nada punible. Tampoco señaló la pena máxima en la última jugada del partido tras un agarrón al delantero francés. Con este empate, el Real Madrid se va al parón de selecciones cinco puntos por encima del Villarreal, a expensas de lo que haga el Barça.