El Real Madrid supera al PSG y el Atlético cae ante el United

Las de Pau Quesada supieron sufrir por momentos y tuvieron la pegada necesaria en Europa, para irse 0-2 al descanso con los goles de Naomie Feller y Alba Redondo. El PSG se metió en el partido con el 1-2 de Rasheedat Ajibade a media hora del final, pero los tres puntos se los llevó el equipo español, seis tras dos jornadas, sacando además la espina de tres derrotas y un empate ante las galas cuando se encontraron en la temporada 21-22 y la 22-23. El Madrid alargó su firme camino en la Champions, también su penuria un PSG venido a menos con dos derrotas, para sumar confianza tras dejarse puntos en la Liga F Moeve. El acierto en área pequeña de Feller a la media hora abrió la veda. Hasta entonces, el dominio del balón y las llegadas, aunque sin ser disparos a puerta, habían sido de las galas, donde lucía la ex del Madrid Olga Carmona. Un centro envenenado de Ajibade pudo sorprender a Misa Rodríguez y, después, De Almeida desde la frontal también rozó el 1-0.

La portera internacional española tuvo que entrar por la lesión de Merle Frohms, pero a partir de ahí empezó a tener poco trabajo. La respuesta del Madrid fue el gol de Feller en la primera llegada de peligro, una parisina haciendo daño al PSG, y las de Quesada metieron en su campo a las locales hasta encontrar el 0-2 de Redondo en el descuento, el tercer gol en dos partidos para la manchega. Obligado por el marcador en contra ante su público, el equipo francés trató de reaccionar en el segundo tiempo y, antes que el fútbol, encontró el gol para apretar el marcador. Las galas habían avisado con mucho peligro en un saque de esquina y, a renglón seguido, cumplieron su amenaza con el 1-2 de Ajibade. Al gol de la ex del Atlético de Madrid le acompañó la lesión de Linda Caicedo, delantera madridista que no pudo jugar el fin de semana en Liga. Minutos fatídicos de los que salió airoso el equipo español. Las visitantes supieron lidiar con el momento del rival y apagarlo poco después, aunque los últimos minutos fueron un ejercicio defensivo para guardar el dos de dos en Champions.

Derrota del Atlético de Madrid

En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid), las anfitrionas querían olvidar su reciente goleada encajada contra el FC Barcelona en la Liga F Moeve. Eso sí, escasos días antes de eso, había sido el propio Atlético el que había saboreado un cómodo triunfo por seis goles de colchón para el arranque de esta renovada Liga de Campeones 2025/26. Pero esta vez enfrente no estaba el flojo SKN St. Pölten, sino unas 'diablas rojas' que casi desde el inicio del encuentro apretaron sobre la portería defendida por Lola Gallardo. Fue la exculé Rolfö quien mejores ocasiones tuvo en el primer cuarto de hora, como preludio del 0-1 que ella misma marcó en el 24' después de un centro de Julia Zigiotti Olme.

La pareja de centrales locales despejó de forma blanda y Rolfö enganchó dentro del área rival una volea a bocajarro que adelantó a un Manchester United que no tardó en buscar otro gol. La propia Zigiotti Olme combinó con Melvine Malard, quien zanjó esa pared con un derechazo demasiado cruzado. Sin embargo, las tornas se invirtieron poco antes del descanso, cuando la árbitra griega Eleni Antoniou cambió de amarilla a roja la tarjeta que había mostrado a Janssen por su dura entrada sobre Gio Queiroz; no en vano, la atacante brasileña fue sustituida entre evidentes gestos de dolor en su tobillo izquierdo, que se le había doblado muchísimo en esa acción.

Al saque de esa falta con un centro al área, el Atlético acarició el empate a raíz de un cabezazo de Gaby García que luego golpeó en una adversaria y que Phallon Tullis-Joyce sobre la misma línea evitó que entrase; de hecho, la arquera del United fue clave para las visitantes. Una doble parada de Tullis-Joyce antes de irse a vestuarios dio ánimos a un equipo que se parapetó bien atrás en cuanto empezó la segunda mitad. Luany fue la más incisiva de un Atlético que malgastó varias oportunidades para hacer un 1-1 que nunca llegó, ni con los disparos de Gaby García.

Para colmo, las rojiblancas también se quedaron con una jugadora menos en el 74' tras la segunda amarilla que recibió Alexia Fernández. A pesar de ello, las pupilas de Víctor Martín siguieron achuchando a una Tullis-Joyce sólida entre palos y que en la lejanía vio cómo su compañera Malard en el minuto 84 desaprovechaba una ocasión clarísima al contragolpe. Aunque no mató ahí el partido, el equipo entrenado por Marc Skinner impidió con destreza cualquier conato de reacción de un Atleti que consumó su primera derrota en esta Champions League y, por ello, se quedó en la zona media de la clasificación con tres puntos; mientras, el United logró su segunda victoria en otras tantas jornadas y alcanzó los seis puntos.