El Real Madrid recupera el pulso liguero con bajas y ante un Levante reforzado

Recupera el pulso de la competición el Real Madrid con un ojo en la enfermería por la cantidad de jugadores lesionados y tocados que tiene Rafa Benítez. Sin Dani Carvajal, Pepe, James Rodríguez ni Karim Benzema, a última hora se añadieron las de Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos y Luka Modric.

En la memoria el último referente de local, con el empate sin goles ante el Málaga, que le hizo perder el liderato y a la espera de un planteamiento similar de un Levante que llega al Santiago Bernabéu con el impulso moral de su primer triunfo.

Benítez tiene problemas para conformar un once de garantías. Tendrá que forzar el regreso del brasileño Danilo en el lateral derecho, con Carvajal y Arbeloa lesionados. Y tan solo cuatro defensas del primer equipo sanos para formar la defensa, tras decidir finalmente no infiltrar el hombro dañado de Sergio Ramos y ver que la evolución de las molestias musculares con las que Modric regresó de su selección no han sido positivas.

De esta forma, Nacho Fernández será la pareja de Raphael Varane en el centro de la defensa y en el centro del campo tendrá continuidad Casemiro, tras su brillante partido en el derbi madrileño y será novedad Kovacic.

La baja del jugador más atinado en la faceta goleadora, Benzema, instala a Cristiano Ronaldo en la zona del nueve. Estará acompañado por el galés Gareth Bale que quiere cerrar una semana histórica, tras clasificar a su selección para el primer gran torneo que disputará, la Eurocopa de Francia.

Mientras, el Levante afronta el encuentro reforzado por su victoria ante el líder en la pasada jornada, en la que derrotó por 1-0 al Villarreal en el Ciutat de València.

El entrenador del Levante, Lucas Alcaraz, tiene las bajas por lesión de Verza, Iván López y Trujillo, prescindió por decisión técnica del portero Jesús Fernández y el centrocampista Jordi Xumetra.

Alcaraz ha convocado al colombiano Jefferson Lerma, que está en Madrid después de haber llegado tres días tarde tras haber jugado con la selección colombiana sub-23, y se incorporará la expedición del equipo en la capital de España sin haber entrenado las dos últimas semanas con sus compañeros.

El entrenador granadino apostará de nuevo por una defensa de cinco jugadores, con Feddal, Simao y Juanfran como centrales. Si Lerma no juega de titular al no haber entrenado durante esta semana, Simao podría adelantar su posición al centro del campo y David Navarro entraría en el eje de la retaguardia.

En ataque, el delantero brasileño Deyverson Silva parece tener un puesto en el once garantizado tras haber marcado ante el Villarreal en el último partido de Liga, mientras que Nabil Ghilas y Roger Martí luchan por el otro sitio en el equipo titular.