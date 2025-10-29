El Real Madrid reclamará daños y perjuicios en el caso Superliga

El club madridista apuntó que UEFA "infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea en línea con la sentencia del TJUE con abuso de su posición de dominio". "Esta sentencia abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club", expresó el club en un comunicado. Asimismo, el Real Madrid informó que a lo largo de 2025 ha mantenido "numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en torno a una gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados", incluyendo "modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global como en el Mundial de Clubes".

El club concluyó su comunicado afirmando que "seguirá trabajando por el bien del fútbol global y de los aficionados", mientras continuará pidiendo al organismo rector del fútbol europeo "los cuantiosos daños y perjuicios sufridos". La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en una sentencia que la UEFA y FIFA incurrieron en "abuso de dominio y restricción por objeto al bloquear competidores", pero no avaló el proyecto de la Superliga de fútbol de 2021 promovida por A22 Sports Management y apoyada por Florentino Pérez.

La Audiencia confirmó la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 17 que declaró contrarias a los artículos 101 y 102 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) las normas de autorización previa de competiciones de UEFA y FIFA y su "declaración" pública de 2021 frente a la Superliga, desestimando los recursos de UEFA, la RFEF y LaLiga. La Audiencia Provincial constató que el sistema de autorización previa de UEFA y FIFA, tal como estaba configurado en 2021, presenta un grado de nocividad suficiente para la competencia por su diseño discrecional y la doble condición de ambos organismos como reguladores y competidores, y lo calificó como restricción "por

LaLiga insiste en que la sentencia no avala la Superliga

LaLiga aseguró este miércoles que respeta la sentencia emitida por la Audiencia Provincial sobre la Superliga, pero reiteró que el dictamen "ni aprueba ni avala" este proyecto y que no se pronuncia "sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos. LaLiga manifiesta su respeto a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con la denominada Superliga y recuerda que la resolución no aprueba ni avala ningún formato específico de competición, ni hace referencia al proyecto inicial anunciado en 2021, que posteriormente ha sido modificado por sus promotores", apuntó la patronal en un comunicado.

Para el organismo que preside Javier Tebas, esta decisión judicial "se centra exclusivamente en aspectos procedimentales, estableciendo que los sistemas de autorización deben basarse en criterios transparentes, objetivos y revisables, sin pronunciarse sobre el fondo ni sobre la viabilidad de eventuales torneos alternativos". Por este motivo, LaLiga reitera su "compromiso firme con la integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, pilar fundamental del fútbol europeo y su sostenibilidad económica y social; con el respeto a las reglas de competencia de la UE, mediante procedimientos claros, no discriminatorios y acordes al interés general del ecosistema futbolístico, y con el diálogo permanente con instituciones y clubes, para garantizar que cualquier innovación o propuesta no perjudique a las ligas, sus aficionados ni a la cadena de valor del deporte".

Del mismo modo, la patronal de clubes profesionales subrayó que "continuará colaborando con los organismos competentes y con el conjunto de operadores del sector para establecer marcos de evaluación objetivos y seguros, que garanticen seguridad jurídica para clubes, aficionados y socios comerciales. La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato. Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad", advirtió por su parte Javier Tebas, presidente de LaLiga.