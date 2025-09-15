El Real Madrid rechaza jugar la Supercopa femenina en Miami

El Real Madrid ha rechazado viajar a Miami para disputar la Supercopa femenina pese a que la RFEF ya lo tenía todo cerrado con un socio que asumía cerca de dos millones de euros en costes. Cada club iba a ingresar en torno a unos 150.000 euros, una cifra inédita en un torneo que hasta ahora costaba dinero a las entidades.

El club blanco ha reiterado este lunes en un escrito y en una reunión que la competición no está madura para afrontar este reto.

La decisión ha generado sorpresa e indignación en la RFEF y en el entorno del fútbol femenino. Aunque algunos creen que aún no está todo perdido, se tendrá que buscar una alternativa junto al Barça, el Atlético y el Athletic Club (los otros clubes que van a disputar el torneo) y el resto de clubes femeninos, que creen que el Real Madrid en esta ocasión ha ido contra todo y contra todos.

La RFEF esperaba anunciar en los próximos días la oficialidad de esa Supercopa femenina en Miami, pero la postura del Real Madrid rompe la unidad de los equipos y todo apunta a que podría caerse la disputa del torneo en Estados Unidos.