El Real Madrid mantiene el pleno y manda un aviso al Atlético antes del derbi

El Real Madrid de Xabi Alonso sigue contando sus partidos por victorias en este inicio de temporada. El equipo blanco se medía este martes al Levante en el Ciutat de Valencia en una jornada intersemanal y con un ojo puesto en el derbi del próximo fin de semana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero apenas dio opción a un Levante que en su campo había puesto en serios aprietos a Barça y Betis.

Y no comenzó mal el equipo de Julián Calero, que trataba de empujar para llegar con peligro al área de Courtois. Pero pronto se comenzó a soltar el Madrid aprovechando las facilidades que el conjunto granota daba en defensa.

Con Vinicius, Mbappé y Mastantuono en ataque, los de Xabi Alonso empezaron a asomarse por el área levantinista y a tener ocasiones claras, especialmente en las botas del argentino. No estuvo acertado en sus dos primeros intentos el '30' y tuvo que ser Vinicius el que abriera el marcador con un golazo con el exterior desde el interior del área.

Pocos minutos después lo volvió a intentar Mastantuono, pero no fue hasta la cuarta, en un contragolpe tras un buen pase de Vinicius, cuando el argentino se metió en el área y sacó un disparo al primer palo imparable para Ryan que le hizo estrenarse como goleador con el Real Madrid.

Llegamos así al descanso y en el inicio de la segunda parte el Levante ganó en intensidad al Real Madrid. Esto hizo que el equipo de Calero encontrara pronto el gol en una acción en la que Etta Eyong aprovechó un balón mordido tras un remate de Iván Romero que no pudo atajar Courtois.

Parecía que el Levante podía meterse en el partido con ese 1-2, pero fue entonces cuando apareció Mbappé para dinamitarlo todo. El francés provocó un penalti de Elgeazabal, muy claro, que él mismo transformó a lo panenka para volver a poner tierra de por medio en el marcador, y pocos minutos después aprovechó una gran asistencia de Arda Guler para regatear a Ryan y sentenciar el encuentro con el 1-4.

Hasta entonces no se atrevió a mover el banquillo un Xabi Alonso que volvió a dar minutos a Bellingham y Camavinga. También descansaron jugadores importantes como Carvajal, Militao o Tchouaméni, que apuntan a ser titulares el próximo sábado a las 16:15 en el Metropolitano.