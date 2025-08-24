El Real Madrid se impone al Oviedo con goles de Mbappé y Vinícius (0-3)

Un doblete de Kylian Mbappé, autor de tres de los cuatro tantos del Real Madrid en las dos jornadas de LaLiga disputadas, y un gol en el tiempo añadido de Vinícius, dieron el triunfo al equipo de Xabi Alonso ante el Oviedo en su regreso al Carlos Tartiere 24 años después.

El Real Madrid sostiene el ritmo del FC Barcelona y consiguió su segundo triunfo con buena imagen en Oviedo. Superior en el primer acto, abrió el partido a los 37 minutos en una gran acción de Mbappé, con giro y disparo cruzado.

Ya en la segunda parte, aunque el Oviedo movió su banquillo metiendo a Haissem Hassan en el terreno de juego, la inercia siguió a favor de un Real Madrid que buscó su segundo gol con un tiro lejano de Fede Valverde y luego con otro también desde lejos y con el que Tchouaméni se acercó al 0-2. Entre medias de ambas ocasiones, eso sí, hubo más polémica.

Los locales reclamaron en el 55' un penalti tras un leve empujón del joven central Dean Huijsen sobre el veterano delantero Salomón Rondón, pero quedándose en nada la jugada. Con el objetivo de dosificar a su plantilla desde el inicio del curso, Xabi Alonso retiró del campo a Mastantuono y a Rodrygo para dar entrada a Brahim Díaz y a Vinícius Jr.

Estos dos últimos, al poco de haber salido a jugar, encauzaron un contragolpe con remate final de Valverde y que Escandell desvió de forma oportuna para que el balón se fuese a córner tras rozar un poste. Los pupilos de Veljko Paunovic no hallaban la forma de hacer daño hasta que Rahim Alhassane se internó en el área blanca en el 82' y agitó el árbol.

Combinó con Dendoncker y este cedió el balón a ras de césped para que Kwasi Sibo ejecutase un derechazo con el interior del pie y que, a un palmo del suelo, se estrelló en el palo. A la jugada siguiente, olió sangre el Real Madrid y lo demostró Vini Jr. robando la bola a Alhassane y alcanzando la corona hasta pasar a un Mbappé que aprovechó el regalo.

Derechazo fuerte y cruzado, dirigido hacia el poste más alejado de la portería de un Escandell que se había quedado vendido por su defensa. El segundo gol del astro francés dejó el partido visto para sentencia, si bien el Oviedo tuvo una gran oportunidad para marcar en el 89' mediante un zurdazo de Hassan y donde Courtois brilló en su estirada lateral.

En el tiempo añadido, los merengues establecieron el 0-3 definitivo con una acción similar al 0-2. Todo partió de un robo en la medular del campo, esta vez de Gonzalo García tras un mal pase de Alhassane, y el ariete canterano pasó al hueco para la carrera de Brahim; este condujo varios metros por la banda derecha y pasó en horizontal al otro lado.

En plena llegada, Vini controló con su pie derecho, se acomodó raudo el esférico y tiró también con la diestra por abajo al palo más lejano. Esta holgada victoria en tierras asturianas colocó al Real Madrid con seis puntos de seis posibles, los mismos que Villarreal y Barça; por su parte, el equipo carbayón está en zona de descenso, aún sin puntuar.