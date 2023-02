El Real Madrid se gusta ante el Elche

LaLiga volvía al Santiago Bernabéu tras el empate de hace unas semanas ante la Real Sociedad, la polémica derrota en Mallorca y el Mundial de Clubes. No había pasado tiempo, pero sí muchas cosas en el entorno del Real Madrid antes de recibir al Elche. Los blancos estaban ya obligados a no fallar para que la distancia con el Barça no se hiciera insalvable y así lo demostró al inicio del partido.

Sin Courtois, sin Kroos y sin Vinicius, Ancelotti se vio obligado a seguir haciendo cambios en su once titular. Lunin volvió a ocupar la portería, Camavinga el mediocentro escoltado por Valverde y Ceballos, y Marco Asensio la banda derecha. El balear, con ganas de reivindicarse tras su penalti fallado en Mallorca, iba a ser uno de los mejores de la primera mitad. Suyo fue el gol que abrió el marcador a los ocho minutos de partido tras un gran eslalon en el que dejó atrás a dos defensas ilicitanos y batió a Edgar Badía con un disparo desde la frontal del área.

Al Elche se le hacía enorme el Bernabéu y no era capaz siquiera de acercarse al área de Lunin, mientras que el Madrid volcaba la mayoría de su ataque por el carril zurdo, ocupado esta noche por Rodrygo. Karim Benzema tuvo una clarísima ocasión para marcar el segundo tras un gran centro que remató fuera con todo a favor y Fede Valverde, que cada vez se parece más al pre Mundial, probó suerte con un disparo desde fuera del área que detuvo Badía.

El Real Madrid cerraría el partido antes del descanso transformando dos penaltis claros. En el primero Roco sacó el brazo a pasear tras un cabezazo de Benzema, y en el segundo Diego González derribó a Rodrygo cuando el brasileño ya encaraba al guardameta. Ambos penaltis los transformó Benzema con una gran seguridad y el partido se fue 3-0 al intermedio.

El guion no cambió en la segunda parte. Rodrygo pudo marcar en dos ocasiones en los primeros minutos, pero reaccionó bien Edgar Badía. También probaron suerte Camavinga y Asensio, pero el cuarto gol estaba reservado para el otro Balón de Oro que aún tiene el Real Madrid en sus filas. Era el minuto 80 cuando Luka Modric recibió un balón en la frontal y armó un disparo imparable para el portero del Elche.

Los de Ancelotti siguen sin margen de error y vuelven a estar a ocho puntos del Barça justo antes de una difícil visita a Pamplona. El Elche, que llegaba al Bernabéu tras su primera victoria de la temporada, vuelve a alejarse de la permanencia y continúa colista con nueve puntos, a doce de la salvación.