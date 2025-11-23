El Real Madrid empata 'in extremis' ante un Elche que le puso las cosas difíciles (2-2)

El partido disputado este domingo entre el Elche y el Real Madrid ha acabado con un empate 'in extremis' del equipo de Xabi Alonso. Los blancos no han sabido cómo imponerse en el marcador al toparse con un Elche muy combativo durante todo el partido.

El conjunto ilicitano, tras una primera parte equilibrada, fue el Elche el que golpeó primero en el minuto 53 con una jugada colectiva impecable. Una exquisita asistencia de tacón de Germán Varela encontró a Aleix Febas dentro del área, y el centrocampista controló con un toque antes de colocar el balón con sutileza más allá del alcance de Thibaut Courtois. El tiro dio en el palo antes de entrar, dando al Elche una merecida ventaja.

Remontada del Elche

El Real Madrid empató en el minuto 81 con un tanto de Dean Huijsen. El central reaccionó más rápido a un balón suelto tras un córner y definió desde cerca para devolver a los visitantes al partido.

El Elche, sin embargo, no se dejó intimidar y recuperó la ventaja tres minutos después con un gol de Álvaro Rodríguez. El futbolista controló un pase perfectamente medido al borde del área con su primer toque antes de ejecutar un disparo raso y preciso al ángulo inferior izquierdo, imposible para Courtois.

En busca del empate

El equipo de Xabi Alonso luchó con valentía para evitar la derrota y, en el minuto 87, Jude Bellingham marcó un gol clave para el empate. Kylian Mbappé mostró determinación para salvar un balón cerca de la línea de fondo, enviando un ingenioso pase atrás que Bellingham remató con calma al fondo de la red para asegurar un punto para su equipo.