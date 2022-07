Real Madrid - Club América: un amistoso para conseguir más rodaje

El Real Madrid se medirá desde las 4:30h de la mañana (horario peninsular) al CF América en el Orakle Park de San Francisco. El equipo que dirige Carlo Ancelotti buscará mejores sensaciones que las logradas tras el FC Barcelona la madrugada del domingo donde no lograron encauzar su juego ni tirar a puerta. Tras dar los primeros pasos de rodaje y ante un equipo , a priori, inferior, no se espera un resultado que no sea victoria.

La historia reciente ha medido a estos clubs en dos ocasiones, y con resultado favorable siempre al Real Madrid. La más reciente fue en las semifinales del Mundial de Clubes de 2016 , donde dos goles, obras de Benzema y Cristiano Ronaldo, tumbaron a los mexicanos. La siguiente, en otro amistoso, el resultado fue 3 a 2 para el conjunto merengue.

Un equipo repleto de viejos conocidos

El CF América cuenta en su plantilla con jugadores que saben lo que es enfrentarse al Real Madrid. Son los casos de Jonathan Dos Santos, Guillermo “Memo” Ochoa, Miguel Layún o Néstor Araujo. Todos ellos con carrera en la Liga y que deberán hacer valor lo aprendido en sus duelos anteriores.

El caso más paradigmático es el de Álvaro Fidalgo. Criado como futbolista en “La Fábrica” se encontrará con jugadores que estuvieron con él en el equipo B. Él decició salir a probar suerte y tras un infructuoso paso por el CD Castellón en el CF América parece haber logrado un hueco en el once titular.