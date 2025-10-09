Real Madrid y Atlético de Madrid arrancan goleando

No mucho más sólida se mostró, al menos en la primera mitad, la zaga del equipo blanco, pero la notable diferencia de calidad entre ambos conjuntos permitió a las de Pau Quesada resolver finalmente con claridad un duelo que ellas mismas se empeñaron en complicarse. Tal y como dejaron claro los dos goles que el Real Madrid encajó en la dos primeras llegadas al área rival del equipo romano. Dos acciones que avivaron, todavía más si cabe, el debate sobre la titularidad de la guardameta alemana Merle Frohms. La cancerbera germana, que ya había dejado alguna que otra duda con sus actuaciones en el campeonato doméstico, tuvo un papel protagonista en el primer tanto del equipo romano, tras dejar la pelota muerta en el área pequeña al fallar en un balón aéreo.

Tampoco estuvo especialmente acertada Frohms en el segundo tanto visitante, obra de la noruega Emilie Haavi, que igualó a los 35 minutos un marcador (2-2) en el que el Real Madrid llegó a adelantarse hasta en dos ocasiones por medio de Alba Redondo, que firmó el 1-0 a los seis minutos, y la escocesa Weir, que estableció en el 23 el 2-1. Y es que si el equipo español concedió más de lo necesario en defensa, la zaga del Roma, empezando por su portera Rachele Baldi, sufrió lo indecible en cada llegada del Real Madrid al área. Una fragilidad defensiva que no desaprovecharon las de Pau Quesada para volver a tomar la delantera antes de llegar al descanso con un nuevo gol, el segundo de Alba Redondo, que firmó el 3-2 a los 42 minutos tras aprovechar un gran pase en profundidad de la colombiana Linda Caicedo.

El descanso no pudo sentar mejor al Real Madrid, que se olvidó en la segunda mitad de sus problemas defensivos, al contrario que el Roma, que siguió haciendo aguas atrás. Una circunstancia que permitió al conjunto blanco completar la goleada con los tantos de la francesa Maelle Lakrar, la escocesa Weir, autora de un doblete, y Eva Navarro, que estableció en el 73 el definitivo 6-2. Ese tanto surgió, como el anterior de Caroline Weir, de las botas de una gran Linda Caiceido, elegida mejor jugadora del partido, que tuvo que retirarse del campo a falta de seis minutos para la conclusión tras sufrir un golpe en la pierna izquierda.

El Atlético se viste de gala y arrasa en Austria

Salió a presionar el Atleti, sin morder en la primera línea pero esperando el error local para mandar en el partido. Sólo habían pasado 5 minutos cuando Fiamma recogió un balón desde atrás y filtró un magistral pase a un toque para descolocar a la defensa del Sankt Pölten, que asistió impotente al 0-1 de Gio Garbelini, que resolvió con tranquilidad el mano a mano ante Schulter. Sólo cinco minutos después, el Atleti, cómodo con el marcador a favor, repitió jugada para dejar sola a Garbelini que, esta vez, resolvió por encima de la portería de Schluter cuando el 0-2 parecía cantado. El conjunto rojiblanco penalizaba cada error local y volvió a aprovechar la oportunidad tras una desafortunada jugada ensayada del St.Pölten, que terminó con una nueva galopada de Garbelini, que apuró hasta línea de fondo y centró para que Andrea Medina rematase y marcase a placer el 0-2.

Una recuperación de la colombiana Gabriela García en medio campo provocó una nueva oportunidad para Garbelini, que se relamía ante la suicida táctica defensiva de las austríacas. Su remate volvió a encontrarse con Schluter, pero Luany aprovechó el desconcierto para hacer el 0-3. Ahí durmió el partido el Atleti, que manejaba el tempo a placer, hasta que, al filo del descanso, Luany surtió un pase desde el flanco derecho para que Boe Risa, a un toque y según le llegó el balón, pusiera desde fuera del área el 0-4 y redondease una primera parte perfecta.

La segunda mitad fue puro trámite. El Sankt Pölten replegó en defensa y protegió más su área, en un intento de salvaguardar su orgullo. Dispuso de más oportunidades el equipo de Víctor Martín, que aumentó la renta rozando el final gracias a una inspirada Fiamma, primero desde el punto de penalti y, luego, de cabeza en el área pequeña, certificando una imponente goleada en el debut europeo.