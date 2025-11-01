El Real Madrid arrolla al Valencia con goles de Mbappé, Bellingham y Carreras (4-0)

El Real Madrid se ha llevado la victoria en casa tras acabar con un Valencia totalmente dominado e inofensivo en el Santiago Bernabéu gracias a un doblete de Kylian Mbappé y dos tantos de Jude Bellingham y Álvaro Carreras.

En una primera mitad en la que Vinícius Jr. falló un penalti, los de Xabi Alonso llegaban al descanso dominando el marcador (3-0). Hasta en trece ocasiones chutó el Madrid, nueve a puerta, ansioso por conseguir esta victoria en casa.

Dominio absoluto

El primer tanto del partido llegó tras un penalti por mano de Tárrega que aprovechó Mbappé a los 19 minutos para encabezar la victoria madridista de este sábado. El francés firmó su doblete a pase de Güler en el minuto 31 y dejó lanzar a Vinícius otra pena máxima, sobre Álvaro Carreras, que fallaba el brasileño. Bellingham, con un disparo raso desde la frontal, marcó el 3-0 en el minuto 44, dando así la victoria al descanso al equipo de Xabi Alonso.

A pesar de los cuatro cambios de Corberán, el drama se alargó. El Valencia renunció por completo al ataque, solo un disparo lejano de André Almeida que paró Thibaut Courtois el único tiro a puerta de los valencianos.

Guinda final firmada por Carreras

El Madrid, que mantuvo la intensidad aunque le faltó profundidad, jugó a placer. Julen Agirrezabala evitó una goleada mayor de los de Xabi Alonso, quien movió banquillo pensando también el crucial duelo de Champions contra el Liverpool el martes. Güler y Tchouaméni no salieron al segundo tiempo y, en el tramo final, descansaron Mbappé y un Vinícius sin gol pero dejando buenas acciones en el desborde, firmando la paz con Alonso tras su enfado en el Clásico.

La guinda de una noche plácida en el Bernabéu la puso Álvaro Carreras, con un misil a la escuadra en el 82'. El Valencia, que pudo imitar ese último gol con un Javi Guerra que estrelló la pelota en el palo, se salvó de la goleada pero no de otra mala noche para Corberán. El Madrid de Alonso creció otro poco antes de Anfield.