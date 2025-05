El Rayo sigue en la pelea y frena al Betis

Con la ilusión desbordada por entrar en Europa recibió la afición del Rayo a su equipo, que salió con un extra de moral al césped, algo que se tradujo en su juego, tratando de ser protagonista dominando la posesión y llevando la iniciativa ofensiva. El Betis, al ritmo que marcó el Rayo, le costó encontrar un estado de juego cómodo, en parte porque Isco Alarcón y Antony no participaron mucho en el juego durante la primera parte, en la que la lesión del lateral franco-senegalés Youssouf Sabaly descolocó un poco a Manuel Pellegrini, que buscó recambio en Aitor Ruibal.

El partido cambió a los 37 minutos. El primer gol del Rayo llegó tras un disparo de Pedro Díaz desde fuera del área que tocó Adrián San Miguel, el balón se fue al larguero, rebotó y Jorge de Frutos lo recogió solo, en el área pequeña, para empujarlo al fondo de las mallas. Poco después, en el tiempo añadido, el equipo madrileño marcó el segundo de falta. Lejeune, en la frontal del área por el costado izquierdo, lanzó un disparo seco por bajo al palo largo de Adrián, que no pudo hacer nada ante el bote que pegó el balón justo delante suyo.

El descanso le vino bien al Betis, que salió del vestuario con aires renovados y en solo quince minutos consiguió igualar el marcador con dos tantos seguidos. El primero fue tras una buena jugada individual del 'Cucho' Hernández, que se zafó en línea de tres cuartos de Lejeune, con agarrón incluido, y tras correr unos metros, al filo del área, lanzó un disparo potente que no pudo repeler el portero argentino Augusto Batalla. El segundo fue de penalti tras una falta de Lejeune sobre Abde. El contacto, ligero, lo protestaron con insistencia los jugadores del Rayo, que vieron como Isco no falló desde los once metros.

Precisamente la sustitución de Isco provocó un bajón en el juego del Betis y el Rayo lo aprovechó para ganar el centro del campo, algo que le valió para gozar de dos ocasiones muy claras para marcar con un disparo de Álvaro García que Adrián sacó por bajo en el mano a mano y otro lanzamiento de Unai López desde lejos que despejó por bajo el portero verdiblanco. A Pellegrini no le debió gustar lo que estaba viendo de su equipo en esos minutos sin Isco y dio entrada al portugués William Carvalho y al congoleño Cedric Bakambu, con los que ganó poderío ofensivo pero no control del balón en el centro del campo, que fue para el Rayo, sobre todo tras la salida de Oscar Trejo. El argentino lideró el ataque del Rayo en esos minutos finales en los que su equipo se volcó sobre el área de Adrián San Miguel, aunque el oficio que demostró la defensa bética impidió que hubiese más goles y el partido concluyese con reparto de puntos.