El Rayo gana con oficio a un Sporting con diez jugadores

El Rayo, con goles de Javi Guerra y de Trashorras, de penalti, se impuso con oficio a un Sporting de Gijón (2-1) que jugó con uno menos toda la segunda parte por la expulsión del defensa colombiano Bernardo y que fue capaz de recortar distancias por medio de Jony.

Con el objetivo de seguir transformando en puntos la mejoría que experimentaron la pasada jornada, con victorias a domicilio del Rayo en Las Palmas y del Sporting frente al Deportivo, el conjunto madrileño y el asturiano se citaron en Vallecas en busca de un nuevo triunfo contra un rival directo por la permanencia.

En el Sporting destacó la presencia en el once del defensa central Jorge Meré, que debutó en Primera frente a un Rayo al que su equipo había ganado en los últimos cinco partidos en la máxima categoría. Ésta vez la historia no se pudo repetir porque el Rayo, que buscaba mejorar su imagen respecto al último partido de Liga en Vallecas, en el que perdió contra el Deportivo, tiró de casta para doblegar a un conjunto asturiano que, pese a la derrota, no dejó malas sensaciones.

A los tres minutos, el centrocampista croata Alen Halilovic probó fortuna con un disparo desde fuera del área que Toño repelió en primera instancia pero que no pudo hacerse con el rechace y tuvo que ser la defensa rayista la que desbaratara la jugada.

Unos minutos después, el Sporting volvió a avisar con una jugada de estrategia iniciada por Halilovic y que Jony, con un disparo cruzado que se marchó fuera por poco, pudo abrir el marcador. Al Rayo, pese a que llevó la iniciativa ofensiva del encuentro, le costó mucho acercarse con claridad en los primeros compases a la meta defendida por Alberto García, que sustituyó bajo palos al lesionado Cuéllar.

Todo cambió cuando mediada la primera mitad el Rayo perdió por lesión a Pablo Hernández y su sustituto, Adrián Embarba, comenzó a hacer de las suyas con su rapidez poniendo en muchos problemas a la defensa visitante.

A los 39 minutos, un disparo de Javi Guerra que se estrelló en el brazo de Bernardo provocó la expulsión, por doble amarilla, del jugador colombiano. Roberto Trashorras, capitán del Rayo, transformó la pena máxima.

En un arranque explosivo que pilló desprevenido al Sporting, el Rayo amplió su diferencia nada más comenzar la segunda mitad con un remate a bocajarro en el corazón del área de Javi Guerra, tras un rechace de Alberto a un cabezazo de Jozabed.

La alegría le duro poco al Rayo porque solo dos minutos después Antonio Amaya se lió al sacar el balón jugado desde atrás y Jony, muy listo, le robó el esférico y batió por bajo a Toño. Fue entonces cuando el Rayo se encomendó a la rapidez de Embarba y del guineano Lass para, poco a poco, ir desgastando a un rival que hasta mediada la segunda parte no acusó el jugar con uno menos. Pese al cansancio, el Sporting, guiado por Halilovic, que se mostró muy desequilibrante con el balón en los pies, no perdió la cara al choque y hasta el último minuto lo intentó con más intención que acierto.