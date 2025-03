El Rayo gana al Alavés para seguir apuntando a Europa

Los vallecanos siguen soñando con Europa con este triunfo, mientras que los vascos están condenados a sufrir esta temporada y no logran afianzarse en su feudo. El Rayo pegó primero en los primeros compases del duelo, después el primer saque de esquina concedido por Abdel Abqar, cuando tenía ventaja sobre su rival. Tan solo transcurrieron dos minutos de partido y Pathé Ciss ya había conectado un cabezazo para adelantar al conjunto de Iñigo Pérez.

El Alavés se volcó tras recibir el gol pero se encontró con un buen Aridane, que contuvo al conjunto rayista con varias acciones defensivas acertadas y con el larguero del argentino Augusto Batalla, que impidió el empate. Los albiazules se volcaron y en una internada, el argentino Nahuel Tenaglia fue objeto de penalti por parte de Pep Chavarría a los 11 minutos. Cuando parecía que el partido iba a volver a la igualada, Joan Jordán intentó engañar al arquero vallecano con un disparo ‘a lo Panenka’, pero el bonaerense adivinó las intenciones de su rival y mantuvo la ventaja para su equipo.

El partido no tuvo dueño, pero se balanceó mínimamente hacia la puerta del Rayo, pues era el Alavés el que tenía prisa, mientras que los madrileños se tomaban las cosas con la calma habitual de un equipo que va por delante en el marcador. Apenas tuvieron trabajo los porteros en la segunda fase de la primera mitad aunque era el Alavés fue el que más empeño le puso y Kike García estuvo cerca de la igualada con uno de sus remates cruzados habituales.

Los de Eduardo Coudet arrancaron con chispa la segunda parte y se volvieron a encontrar con el portero visitante, que dinamitó las ocasiones locales con buenas intervenciones. El choque entró en un ida y vuelta y Antonio Sivera salvó el segundo en un rechace envenenado que golpeó en Tenaglia, pero a los pocos minutos el Rayo amplió la renta con un gran gol de Pedro Díaz a los pocos instantes de su entrada en el campo. El delantero se aprovechó de un caño para perfilarse al borde del área y poner el 2-0 con un disparo cruzado en el 58.

El Alavés lo intentó pero no llegó a conectar con sus delanteros en el área rival. Mientras, los chispazos del Rayo mantenían en vilo a Antonio Sivera. Los cambios no plasmaron las intenciones de Coudet y el ambiente en la grada se volcó contra los cambios del 'Chacho' y la directiva del conjunto albiazul que no consigue encadenar dos resultados positivos para salir de la quema. El Rayo tuvo en sus botas ampliar incluso la renta en la recta final, pero el partido finalizó con un 0-2.