mercado de fichajes

El Rayo compra al Villarreal el 50% de los derechos restantes de Ratiu

El Rayo Vallecano informó este jueves que ha adquirido al Villarreal CF el 50 por ciento restante de los derechos del lateral diestro rumano Andrei Ratiu, que ahora pasa a pertenecer íntegramente al conjunto vallecano en el que ha estado las dos últimas temporadas.

Europa Press

Madrid |

El Rayo compra al Villarreal el 50% de los derechos restantes de Ratiu
El Rayo compra al Villarreal el 50% de los derechos restantes de Ratiu | Getty

"Rayo Vallecano de Madrid SAD y Villarreal CF han llegado a un acuerdo por el cual el Rayo Vallecano ha adquirido el 50 por ciento de los derechos de Andrei Ratiu que mantenía el Villarreal CF. El internacional rumano pasa a ser, a todos los efectos, propiedad del club madrileño", anunció la entidad vallecana en un comunicado.

El lateral diestro fue una pieza clave en los esquemas de Iñigo Pérez la pasada temporada, en la que disputó 36 partidos, anotando dos goles y repartiendo tres asistencias que fueron de gran valor para la clasificación del equipo a la fase previa de la Conference League. En total, hasta el momento ha jugado 52 partidos en dos temporadas con el equipo de Vallecas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer