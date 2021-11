Rakitic rescata un punto para el Sevilla ante un correoso Alavés

Amenazaba diluvio el cielo de Sevilla y cumplió los pronósticos en el inicio del encuentro. El Alavés que llegaba en el mejor momento de la temporada, aprovechó la inercia para adelantarse en el marcador gracias a un extraordinario cabezazo de Laguardia en una acción a balón parado.

Reaccionó el Sevilla con muy buenos minutos de juego y creando mucho peligro desde las bandas. En una acción desde la derecha, Montiel ha servido un gran balón al corazón del área y ahí ha aparecido Lucas Ocampos para sellar las tablas con un potente remate elevado.

El propio Ocampos hizo el penalti que permitió adelantarse al Alavés al borde del descanso. Lo ratificó el VAR y Joselu no perdonó. Una acción dudosa incluso en las repeticiones y muy protestada por los sevillistas.

En la segunda parte el Alavés ha mostrado un planteamiento muy defensivo en lógica defensa de su resultado. No tenía claridad el Sevilla en los ataques. El campo totalmente encharcado no ha ayudado a la fluidez del juego. Diego Carlos con un cabezazo inquietaba la portería de Pacheco pero no llegaban las claras pese a que los hispalenses cada vez estaban más volcados. En el 83 Munir ha tenido el empate en sus botas tras una gran dejada de Rakitic pero su disparo salió muy centrado.

Finalmente, en l 91 sería Rakitic el que ha aprovechado un balón suelto para batir a Pacheco con un disparo cruzado. Con este empate el Alavés suma 8 de los últimos 12 puntos y escala a la decimocuarta posición ya tres por encima del descenso. El Sevilla queda líder con 28 puntos los mismos que el líder, la Real Sociedad.