Rajkovic y los palos salvan al Mallorca en San Mamés

Ernesto Valverde arrancó su tercera época como entrenador del Athletic Club ofreciendo muy buenas sensaciones en San Mamés, pero sin goles ante un Mallorca del mexicano Javier Aguirre que logró frenar el vendaval bilbaíno gracias a las grandes paradas de Predrag Rajkovic y los palos.

Valverde apostó por una alineación muy ofensiva y el juego inicial le dio la razón, ya que para el minuto 4 su equipo ya había provocado tres saques de esquina y Villalibre, la gran sorpresa del once rojiblanco, estuvo a punto de marcar el primer tanto con un remate sutil al primer palo, despejado a córner por Rajkovic.

Intentó sacudirse el dominio el Mallorca y responder, pero no consiguió mucho más allá de parar el partido como podía y en dos llegadas peligrosas en las que Unai Simón estuvo muy atento y rápido ante Dani Rodríguez y Muriqi en los minutos 8 y 17.

Vesga había cerrado el intento de asalto inicial con un disparo al palo, mediada la primera mitad Berenguer y Yuri tuvieron dos nuevas ocasiones. Al delantero le respondió Rajkovic tras revolverse en el área y el lateral cruzó demasiado un disparo a media altura.

Cuando ya se vislumbraba el descanso sin gol, los locales tuvieron un nuevo arreón en el que pudieron abrir el marcador Villalibre, que también cruzó demasiado un buen cabezazo a centro de Williams, y Muniain, a quien se le enredó entre las piernas un remate claro, incorporándose al área, a centro de De Marcos.

La segunda mitad comenzó con dos tímidos intentos bilbaínos, de Villalibre y Williams, y una gran ocasión del Mallorca. Un tremenda volea de Maffeo a centro de Jaume Costa, que se marchó fuera al carrilero derecho. Preciosa acción de lateral a lateral.

Retomó el mando el Athletic, pero se encontró con la falta de instinto de Williams dentro del área y por segunda vez con el palo. Al veloz delantero se le fue el contra un gran combinación entre Vesga, Villalibre y Muniain, y un fuerte disparo de Yuri lo desvió Rajkovic al palo en una gran parada.

Otro paradón en la otra portería de Unai Simón a cabezazo de Kang In Lee, siguió impidiendo que se abriese el marcador antes de que el colegiado Javier Iglesias Villanueva no viese penalti en un mano de Guruzeta ni expulsión en una falta de Kang In Lee a Williams en una contra en la que se quedaba solo el rojiblanco.

De ahí al final, asedio bilbaíno, delanteros y delanteros que iba sacando Valverde al campo y hasta tres oportunidades claras del Athletic, de Guruzeta, Raúl García y Nico Williams, que no fructificaron. Especialmente la de Guruzeta, que dio en Raillo y a la que respondió casi milagrosamente Rajkovic sobre la línea de gol.

Fue esa jugada un perfecto resumen de un partido que, si bien no por el resultado, con el que estarán más contentos Aguirre y el Mallorca, seguro que animará a Valverde y al Athletic en esta nueva era, la tercera, del Txingurri.