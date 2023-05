¿Quién es Samuel Dabo? El aficionado más viral tras el Real Madrid - Manchester City

Real Madrid y Manchester City disputaron la ida de semifinales de la Champions en el estadio Santiago Bernabéu. Ante un ambiente de las noches grandes los medios refuerzan su dispositivo para conocer las impresiones de los aficionados.

Marca TV dio tras el encuentro con un seguidor del Real Madrid muy particular. Su nombre es Samuel Dabo. Es un famoso actor de Ghana. Su intervención ante la cámara no tuvo desperdicio y no tardó en viralizarse en las redes sociales. "No hay ningún equipo como el Real Madrid en esta competición. Tenemos a Benzema, a Rodrygo... jugadores que son Balón de Oro".

En su país es una estrella de cine tras haber participado en 150 películas. Por su estatura y apariencia, los presentes en la escena y los espectadores pensaron que se trataba de un niño. Por eso, cuando responde que tiene 24 años se crea esa escena de perplejidad.

Sus trabajos en Ghana han sido alabados por la crítica y le han hecho posicionarse como uno de los referentes del cine africano. Su patrimonio asciende al medio millón de dólares que comparado con el poder adquisitivo de su país, es una auténtica fortuna.

El ghanés cuenta con 250.000 seguidores en Instagram, red social en la que es muy activo y en la que demuestra su pasión por el fútbol que le ha llevado a realizar colaboraciones con estrellas como el jugador del Borussia Dortmund Jude Bellingham o el ex del Atlético de Madrid, Thomas Partey. Es propietario de tres clubes de fútbol en Ghana, uno de categoría sub10, otro sub14 y otro sub17 para dar la oportunidad de formarse a los jóvenes de su país.