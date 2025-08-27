¿Por qué se juega este miércoles el Celta vs Betis?

Cada año, la agenda de los equipos de fútbol va aumentando. Por ello, la Liga ha decidido adelantar un partido correspondiente a la jornada 6 º de la competición doméstica entre el Betis y el Celta. El pasado mes de julio LaLiga anunció a través de un comunicado que se adelantaría el partido entre el conjunto sevillano y el celeste a este 27 de agosto a las 21:00.

Europa es la razón

Este partido, estaba inicialmente previsto para entre el 23 y el 25 de septiembre, pero finalmente se jugará este miércoles en Balaídos.

El motivo detrás del cambio de fecha es claro: ambos equipos estarán compitiendo en la UEFA Europa League y debutarán en la fase de grupos esa misma semana. Para evitar solapamientos y permitir una preparación adecuada, LaLiga ha optado por modificar su calendario.

Con el reciente cambio en la organización del torneo, los equipos han aumentado su carga de partidos a nivel europeo. De la pasada fase de grupo con 4 equipos, a partir del año pasado encontramos una liguilla en la que se juegan 8 partidos, teniendo que quedar entre los 16 primeros puestos de la liga para poder avanzar en el segundo torneo más importante de Europa.

Tanto el Celta como el Betis conocerán a sus respectivos rivales el próximo 29 de agosto, fecha en la que se celebrará el sorteo oficial de la Europa League. Con ese panorama en mente, LaLiga ha querido actuar con previsión para garantizar que ambos clubes puedan encarar su estreno europeo en las mejores condiciones posibles.