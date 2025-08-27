Partido adelantado

¿Por qué se juega este miércoles el Celta vs Betis?

La organización lo anunció en un comunicado el pasado mes de julio.

Cuándo es el sorteo de la Champions League: los rivales que les pueden tocar a los españoles

Carlos Molina Martín-Moreno

Madrid |

Por qué se juega este miércoles el Celta vs Betis
Por qué se juega este miércoles el Celta vs Betis | AFP7 / Europa Press

Cada año, la agenda de los equipos de fútbol va aumentando. Por ello, la Liga ha decidido adelantar un partido correspondiente a la jornada 6 º de la competición doméstica entre el Betis y el Celta. El pasado mes de julio LaLiga anunció a través de un comunicado que se adelantaría el partido entre el conjunto sevillano y el celeste a este 27 de agosto a las 21:00.

Europa es la razón

Este partido, estaba inicialmente previsto para entre el 23 y el 25 de septiembre, pero finalmente se jugará este miércoles en Balaídos.

El motivo detrás del cambio de fecha es claro: ambos equipos estarán compitiendo en la UEFA Europa League y debutarán en la fase de grupos esa misma semana. Para evitar solapamientos y permitir una preparación adecuada, LaLiga ha optado por modificar su calendario.

Con el reciente cambio en la organización del torneo, los equipos han aumentado su carga de partidos a nivel europeo. De la pasada fase de grupo con 4 equipos, a partir del año pasado encontramos una liguilla en la que se juegan 8 partidos, teniendo que quedar entre los 16 primeros puestos de la liga para poder avanzar en el segundo torneo más importante de Europa.

Tanto el Celta como el Betis conocerán a sus respectivos rivales el próximo 29 de agosto, fecha en la que se celebrará el sorteo oficial de la Europa League. Con ese panorama en mente, LaLiga ha querido actuar con previsión para garantizar que ambos clubes puedan encarar su estreno europeo en las mejores condiciones posibles.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer