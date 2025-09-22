A qué hora se conoce el ganador del balón de oro 2025: Dembelé y Lamine Yamal, favoritos

La gala del balón de oro 2025 ya está aquí. El mundo del fútbol se paraliza durante unas horas para conocer quién es el mejor jugador del planeta. El Théâtre du Châtelet de París se viste de gala y la capital francesa se convierte por 69ª vez en el centro del mundo.

Como cada año, bajo la majestuosa cúpula de uno de los teatros de la ópera parisiense, los mejores jugadores, entrenadores y personalidades del mundo del deporte en general se reúnen en una cita que es una referencia global, un premio organizado por la revista France Football desde hace casi 70 años.

A qué hora es la gala del balón de oro 2025

El lunes 22 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas se celebra la gala del balón de oro en el Théâtre du Châtelet de París. Alrededor de las 22:00 horas se conocerá quién ha sido este año el mejor jugador del planeta según France Football, la revista organizadora del evento por 69ª vez. La gala del balón de oro se puede seguir en directo a través de Movistar +.

A las 21:00 horas comienza el evento con la tradicional alfombra roja por la que desfilarán los galardonados junto con sus familias y demás personalidades invitadas. Antes de conocer al mejor jugador y mejor jugadora se entregan otros galardones: Trofeo Yashin (mejor portero), Trofeo Kopa (mejor jugador sub-21), Premio Sócrates (compromiso social), Trofeo Gerd Müller (máximo goleador) y Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador).

Quiénes son los favoritos para ganarlo

Este año hay dos nombres que resuenan por encima del resto: Lamine Yamal y Ousmane Dembelé. El jugador español, de ganarlo, haría historia al convertirse en el futbolista más joven de la historia en alzarse con el galardón. Yamal consiguió con el Barça la temporada pasada la Liga, la Copa y la Supercopa de España, pero quedó eliminado en Champions ante el Inter de Milán y no jugó el Mundial de Clubes.

Por su parte, Dembelé que ha sido un jugador siempre lastrado por la lesiones, completó una temporada brillante. Con el PSG ganó Liga, Copa y Champions, fue subcampeón en el Mundial de Clubes, anotó 35 goles y dio 16 asistencias.

En cuanto al balón de oro femenino, Mariona Caldentey es el nombre que más resuena. La mallorquina, que se fue del Barça al Arsenal, se alzó con la Champions -la cuarta a nivel personal y la primera para el club- y fue nombrada mejor jugadora de la temporada en la Premier League y de la Barclays Women's Super League. De ganarlo, sería el quinto balón de oro para una jugadora española después de los dos de Alexia Putellas y los dos de Aitana Bonmatí.