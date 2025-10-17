Pulso de AFE a la LaLiga por el Villarreal - Barça: los futbolistas harán un parón de protesta tras el pitido inicial esta jornada

La decisión de llevar el Villarreal - Barcelona de la jornada 17 de LaLiga a Miami sigue dando y mucho de qué hablar. La pasada semana conocíamos el visto bueno de la UEFA a que el partido se disputara en Estados Unidos y LaLiga confirmó pocos días después que se jugaría el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami.

A pesar de que algunos clubes se han mostrado a favor, especialmente los implicados, otras instituciones del mundo del fútbol han expresado su rechazo a esto e incluso algunos futbolistas y entrenadores se han pronunciado sobre el tema.

El enfrentamiento entre la AFE y LaLiga ha ido creciendo en las últimas horas después de que el sindicato acusara a la competición de "falta de transparencia y colaboración institucional" y denunciara que los futbolistas no han recibido "ninguna información relacionada con el partido, tal y como solicitamos hace dos meses".

AFE también lamentó que convocó una reunión el pasado martes entre una representación de los capitanes de LaLiga,Javier Tebas y los clubes implicados, pero que estos "rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda".

Es por esto que este mismo viernes, a dos horas de que de comienzo la jornada, la AFE ha emitido un comunicado en el que anunciaba que en todos los partidos de Primera División "los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos".

En el comunicado, el sindicato también cuenta que ha decidido "mantener al margen" de la protesta a los futbolistas de Villarreal y Barcelona "para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club".

El comunicado termina diciendo que la AFE "rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

Según ha podido saber Onda Cero, la intención de los futbolistas es parar 15 segundos en cuanto el árbitro pite el inicio de cada partido. Se espera que en los partidos de Villarreal y Barcelona cedan el saque de inicio a sus rivales (Betis y Girona) para que no sean sus futbolistas los que paren, aunque respetarán la protesta y no atacarán durante el tiempo que dure.

Además, según han comunicado fuentes sindicales a Onda Cero, LaLiga se habría negado a constituir una comisión específica para tratar el descanso de los jugadores que el Convenio Colectivo refleja, entre otras cosas, que no estarán concentrados para dos partidos más de 72 horas.

Se espera que el primer partido en el que se produzcan estas protestas sea el Oviedo - Espanyol de este viernes a las 21:00, que abre la novena jornada. Según ha podido saber Onda Cero, había cierta preocupación en la plantilla del equipo local para que no pareciera una protesta contra su directiva por el reciente despido de su entrenador, Veljko Paunovic, pero que quedan protegidos tras el comunicado de la AFE.