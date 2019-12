Primera Iberdrola: Segundo tropiezo consecutivo del Atlético de Madrid que se queda a cinco puntos del Barça

Fútbol Femenino

Había mucha expectación por ver la vuelta de Ángel Villacampa a Madrid, con su nuevo equipo, el Athletic, para enfrentarse a su ex, al Atlético de Madrid al que hace no mucho hizo campeón. El partido no defraudó, empate a dos, un muy buen punto para las vascas pero malo para las colchoneras que se quedan a cinco de un Barça al que parece muy complicado ya que se le escape esta Liga.