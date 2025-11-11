El primer bache de Xabi Alonso

Lo vivió como jugador y lo sufrirá como técnico. Xabi Alonso conoce a la perfección lo que conlleva enlazar dos partidos malos sin uno cercano para resarcirse. El parón de noviembre servirá para rearmarse tras el paso atrás dado después del refuerzo de vencer un clásico. Los malos síntomas de Anfield, donde Thibaut Courtois evitó una goleada, se confirmaron en Vallecas, donde el Real Madrid sufrió un apagón.

La dependencia de Mbappé

La racha de récord de Kylian Mbappé se ha pausado y nadie sale al rescate para compensar dos malas actuaciones del delantero francés. En Vallecas se frenó su dulce momento liguero. Desaparecido, sin apenas entrar en juego y sin ninguna oportunidad clara. Tras ocho jornadas consecutivas marcando, con las que igualó a una leyenda como Ferenc Puskás, se quedó a dos del techo marcado por Cristiano Ronaldo. En LaLiga, Kylian tan solo se había quedado sin ver puesta ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Le sumó el partido del Rayo y el Real Madrid lo acusó. Cinco disparos a la portería de un firme Augusto Batalla, que solamente se tuvo que lucir en uno de Vinícius. Apenas una parada 'valor gol'.

De los 34 goles marcados en 16 partidos de la temporada del Real Madrid, más de la mitad (18), llevaron la firma de Mbappé. En LaLiga, de los 26 tantos en 12 jornadas, la mitad (13) fueron del delantero francés. Solamente Vinícius Jr. ha colaborado con cinco dianas para rebajar mínimamente la dependencia del delantero francés. Desde segunda línea aportaron Arda Güler, con tres tantos, y Jude Bellingham autor de dos. Eder Militao, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, con uno, completan una nómina pobre de goleadores madridistas en LaLiga. Delanteros como Rodrygo protagonizan una sequía preocupante, sin marcar en LaLiga desde el 19 de enero, y Brahim Díaz, 'seco' en la competición doméstica desde el 1 de marzo.

Ausencia de confianza en las variantes ofensivas

En este escenario, destaca la poca participación de las variantes ofensivas de las que dispone en la plantilla Xabi Alonso. Su apuesta por Gonzalo García encontró respuesta en el Mundial de Clubes. El canterano logró lo más complicado, derribar la puerta del primer equipo, convertirse en máximo goleador del torneo y ganarse una ficha para la actual temporada. Representa un perfil de delantero centro que cubre carencias en la plantilla, pero se ha ido devaluando por la falta de continuidad. En los dos partidos consecutivos sin gol del Real Madrid, ante Liverpool y Rayo Vallecano, no tuvo ningún minuto de su entrenador. En todo el mes de octubre, 4 minutos ante el Getafe y 1 en el clásico en LaLiga; 2 frente al Juventus en la 'Champions'.

Una situación similar sufre Endrick, sin oportunidades tras recuperarse de su lesión y abriendo ya la puerta a su salida cedido en el mercado invernal por ver alejarse el Mundial 2026 con Brasil. Un partido, ante el Valencia, con 11 minutos, es todo el tiempo que ha tenido para intentar aportar valor al ataque madridista. Los relevos de Mbappé están desconectados.

El patrón de juego

Del momento actual de un Real Madrid que ha involucionado, existe una preocupación que afecta al estilo. Parte de la ausencia de un centrocampista con personalidad para imponer un tipo de juego. Sin Aurélien Tchouaméni, lesionado, en Vallecas apostó Xabi Alonso por Eduardo Camavinga como mediocentro. Insatisfecho por la falta de ritmo en la posesión, acabó dando entrada a Dani Ceballos y moviendo de nuevo a Camavinga a la banda derecha, donde el centrocampista francés demostró nuevamente que no está cómodo. Arda Güler y Jude Bellingham no encuentran la manera de conectar con los delanteros. El Real Madrid se cortocircuita en fase ofensiva. Del 61% de posesión improductiva en Anfield al 54% de Vallecas con poca movilidad y un juego previsible en fase ofensiva. Solamente, la primera parte de Vinícius, generó algo diferente y sin premio.

El bajón en la intensidad y la desaparición de la presión alta

"No es falta de intensidad", justificó Xabi Alonso sin valorar que sus jugadores recorrieron 8 kilómetros menos que los futbolistas del Rayo. Su Real Madrid de la presión alta ha desaparecido y al técnico tolosarra ya se le vieron gestos de enfado cuando su equipo se partió. Mbappé, Vinícius y Brahim arriba y el resto defendiendo. Provocó que en varias ocasiones realizase gestos a su tridente pidiendo un mayor esfuerzo defensivo, pero ni mordieron en el inicio de jugada del rival, ni ayudaron en el repliegue. Lo sufrió Álvaro Carreras ante las incorporaciones del lateral del Rayo, Andrei Ratiu. Una defensa que comienza a despertar dudas en su técnico, que cambió al descanso a Dean Huijsen y volvió a dejar fuera del once al lateral derecho, Trent Alexander-Arnold, en perfectas condiciones para jugar. "Me preocupa querer seguir creciendo haciendo una autocrítica constructiva", pidió Xabi Alonso ante la crítica que ya siente sobre su figura tras levantarse del varapalo del derbi del Metropolitano en la primera derrota del curso, pero enlazar ahora dos resultados negativos sin marcar un solo gol.