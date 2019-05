El presidente del Manchester City contesta a Tebas: "Zidane y Figo... ¿esos traspasos dónde se dieron?"

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, contestó a Javier Tebas, máximo mandatario de LaLiga, respecto a sus declaraciones donde calificaba al City y al Paris Saint-Germain de "club estado" y los acusaba de "inflar el mercado".

"¿Él dice que nosotros hemos vuelto loco el mercado? Hay una hipocresía en esa afirmación que es hasta irónica. Número uno: mirando la Liga española, hubo un momento donde rompía los récords en los fichajes. Quiero decir, ¿quién empezó esto?", cuestionó el presidente del City.

Figo y Zidane

"Vayamos a los récords mundiales con Figo o Zidane. Esos traspasos, ¿dónde se dieron?", explicó el presidente del actual campeón de la Premier. Además, pidió a Tebas que repasase la historia de LaLiga, competición que dirige desde el año 2013. "Ustedes conocen la historia de LaLiga, una competición dominada por dos clubes y que el señor Tebas debería mirar para ver como se ha distorsionado a lo largo de los años", continuó Al Mubarak.

"Volviendo a los traspasos, si miras el top 10 de fichajes de todos los tiempos, el Manchester City no tiene ningún jugador ahí metido. Ni uno solo. No me lo tomo en serio y le pido a nuestros aficionados que sepan ponerlo en contexto", sentenció. Y añadió: "Siempre me fijo en los hechos y pienso que la gente con casas de cristal no debería tirar piedras a los demás. Me gusta hablar con cualquiera si la conversación trata sobre hechos pero si quieren hablar de teorías e insinuaciones no me sobra el tiempo".