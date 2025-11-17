Portugal saca su billete para el Mundial

Portugal firmó este domingo su billete al Mundial 2026 con un festín de goles en casa, 9-1 ante Armenia, en un partido pasado por agua y sin Cristiano Ronaldo, castigado tras la tarjeta roja que vio ante Irlanda, en el que se reencontró con su mejor versión y borró el mal recuerdo de la derrota en Dublín. El equipo local dominó la pelota durante todo el partido, a pesar de la insistencia de la defensa armenia, que presionó al rival y trató de contenerlo sin lograr su cometido.

El primer tanto, en el minuto 7, fue del defensa del Villareal Renato Veiga, quien remachó un despeje del guardameta armenio después de un disparo de Bruno Fernandes. El gol, que fue revisado por un posible fuera de juego finalmente descartado, supuso el estreno como artillero de Veiga con la selección portuguesa. El cuadro local no tuvo mucha tregua, pues en la primera aproximación de Armenia, Spertsyan selló el gol del empate (m.18) tras un fallo de la defensa, que no llegó a tiempo de frenar la jugada dejando a Costa sin muchas opciones.

La paridad en el marcador se rompió rápido. El conjunto local, luciendo su segunda equipación negra, golpeó con autoridad y firmó dos tantos casi consecutivos. Un error de los armenios, que lanzaron la pelota hacia atrás para su guardameta, fue acierto para Portugal después de que el delantero del Paris Saint Germain Gonçalo Ramos interceptó la pelota y adelantó a su equipo en el marcador (2-1) en el minuto 28. Cuando se estaba reacomodando el equipo armenio, otra jugada muy rápida tras un robo a la defensa armenia acabó con el primer tanto de la jornada firmado por Neves (m.30), al que seguirían otros dos.

Ya con un par de goles de ventaja el conjunto luso pareció respirar y empezó a demostrar en el campo su mejor fútbol. El centrocampista del PSG volvió a anotar, en el 41, el segundo del que acabaría siendo el segundo 'hat trick' de la jornada para los lusos. A pocos segundos de culminar la primera parte, el árbitro pitó penalti sobre Dias, lo que le valió al cuadro portugués el quinto, que no dejó escapar Bruno Fernandes (48+), quien también firmó este domingo un triplete. El jugador del Manchester United anotó, ya en la segunda parte, tras una asistencia de Gonçalo Ramos en el minuto 51 y volvió a transformar un penalti en el 72 después de que el árbitro sacara amarilla a Muradyan por derribar a Forbs dentro del área.

Para cerrar el marcador, Conceição despidió el encuentro en el tiempo añadido con el noveno gol del festín que se dio en el césped Portugal. A pesar de la intensa lluvia, los aficionados portugueses mostraron su calor a los jugadores y dedicaron un momento, en el minuto 21, a recordar y homenajear al fallecido futbolista luso Diogo Jota.

Una heróica Irlanda jugará la repesca

En la última jugada del partido, a la desesperada, Troy Parrott, delantero del AZ Alkmaar neerlandés, metió la puntera de la pierna derecha, batió al meta Denes Disbusz y dio un triunfo agónico, indispensable, a la República de Irlanda que culminó la remontada en el Puskas Arena para lograr el triunfo y llevar a su selección a la repesca hacia el Mundial del que queda fuera Hungría, que lo tuvo en la mano.

Antes de empezar esta última ventaja de selecciones el cuadro de Hemir Hallgrimsson estaba lejos de Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano. Necesitaba ganar sus dos encuentros de noviembre para contar con opciones. Así lo hizo. Ganó a Portugal el pasado jueves y ahora, en el duelo decisivo del Grupo F, a Hungría, al que le valía el empate para acabar la fase de grupos en el segundo puesto.

En el minuto 80 Hungría tenía el partido ganado, por 2-1. Y entró en el añadido con el duelo empatado y la clasificación en la mano. Pero la fe irlandesa y ese gol desesperado, oportuno, de Parrott que firmó un hat trick y fue el héroe, llevó a los visitantes a la repesca en busca de su cuarta fase final mundialista, la primera desde Corea japón 2002. Porque Hungría tomó ventaja a los tres minutos con el gol de Daniel Lukacs, de cabeza, a pase de Dominik Szoboszlai. Pero al cuarto de hora, Irlanda, de penalti, logró el empate. No falló Troy Parrott. Hungría recuperó el pulso y volvió a ponerse por delante en el minuto 37, cuando Barnabas Varga firmó un golazo. Recibió en la media luna un pase de Milos Kerkez. Controló con el pecho y a la media vuelta soltó una volea que se coló por la escuadra del meta Denes Disbusz.

Pero casi nadie contó con la resurrección irlandesa que creyó en sus posibilidades hasta el final. En el minuto 80, un pase de Finn Azaz al área encontró a Parrott que controló la pelota y con un suave toque con el exterior superó a Disbusz y estableció el empate. Hungría empezó a pensar en lo peor. Y llegó en el tiempo añadido. En una acción desesperada. Un centro al área, un pase de cabeza de Liam Scales y el gol, de pillo, oportunista, de Parrott que firmó su triplete y dio el tercer triunfo consecutivo a Irlanda que disputará la repesca. Hungría alarga sus penas mundialistas. No juega una fase final desde México 1986.

Victorias de las ya clasificadas Francia e Inglaterra

En el resto de la jornada hay que destacar los triunfos de Francia e Inglaterra, que ya tenían atado su billete para el Mundial. Francia cerró invicta su clasificación dentro del Grupo D pese a un inicio dubitativo y por debajo en el marcador ante Azerbaiyán. Los de Didier Deschamps, quien dio también protagonismo a menos habituales, vencieron por 1-3 gracias a los goles de Jean-Philippe Mateta, Maghnes Akliouche y otro más en propia puerta.

Además, Inglaterra rotó pero hizo el ocho de ocho en triunfos en el Grupo K, gracias al doblete de Harry Kane ante Albania (0-2) en el segundo tiempo. Los de Thomas Tuchel firmaron uno de los partidos más discretos con el técnico alemán, en parte por esos cambios y un centro del campo que no funcionó. El jugador del Real Madrid Jude Bellingham fue sustituido en el 84' visiblemente enfadado.