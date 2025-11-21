Portu dice adiós a la temporada: sufre una rotura de ligamento cruzado anterior

Portu se lesionó durante el entrenamiento del miércoles y su baja supone un nuevo revés para Míchel Sánchez, que tiene al equipo en cuadro en la portería y en la defensa. El futbolista murciano fue visitado por el doctor Ramon Cugat este jueves y este viernes ya será intervenido quirúrgicamente.

Esta temporada, Portu, de 33 años, sumaba cinco titularidades en once partidos y 530 minutos entre LaLiga y la Copa del Rey. En su comunicado, el Girona muestra todo su "apoyo" al jugador "en este momento complicado" y le desea "una recuperación rápida y satisfactoria".