Portu dice adiós a la temporada: sufre una rotura de ligamento cruzado anterior

El atacante del Girona Cristian Portugués, Portu, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según informó el club este jueves.

Portu se lesionó durante el entrenamiento del miércoles y su baja supone un nuevo revés para Míchel Sánchez, que tiene al equipo en cuadro en la portería y en la defensa. El futbolista murciano fue visitado por el doctor Ramon Cugat este jueves y este viernes ya será intervenido quirúrgicamente.

Esta temporada, Portu, de 33 años, sumaba cinco titularidades en once partidos y 530 minutos entre LaLiga y la Copa del Rey. En su comunicado, el Girona muestra todo su "apoyo" al jugador "en este momento complicado" y le desea "una recuperación rápida y satisfactoria".

