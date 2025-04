Pellegrini: "Sería bonito encontrarse con el Chelsea en la final"

Antes de proyectarse, sin embargo, Pellegrini aseguró, en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento y antes del viaje a Polonia, que "ahora, lo más importante es centrarse en pasar los cuartos de final y, si ocurre, centrarse en la semifinal". El entrenador del Betis precisó que no le preocupa si estará en esa hipotética final el Fiorentina italiano o el Celje esloveno porque no tiene "la creencia de que hay rivales más fáciles o más difíciles" y expresó que "la ambición no es solo pasar a semifinales".

El técnico santiaguino admitió que "lamentablemente, la lesión de Diego -Llorente, que se perderá el resto de la temporada- vino en un muy mal momento", pues "estaba dando un gran rendimiento y los tres centrales se estaban rotando de forma adecuada. Ahora tenemos que centrarnos en los que tenemos. Hemos tenido muchas lesiones y el plantel ha dado la cara. Tenemos a Bartra, Mendy, Natan y Ricardo... Ya veremos cuál es la mejor solución para el puesto", añadió el preparador verdiblanco.

Quien "no tiene problemas" pese a que apenas si se ha podido entrenar en el último mes es su capitán, Isco Alarcón, que "tenía dolor en la pierna por la operación pero ya lo ha superado. No creo que tenga ya problemas en esa zona", dijo Pellegrini, aunque no quiso desvelar si el mediapunta malagueño actuará como titular contra el Jagiellonia.