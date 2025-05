Pellegrini: "El club y el plantel se merecen esta final"

"Sentíamos con mucha responsabilidad de intentar darles alegría a todos los hinchas béticos y de jugar esa final. Creo que hicimos hoy un partido muy completo, donde nos pusimos en ventaja y tuvimos ocasiones como para haber ampliado el marcador. Dos córneres de ellos lo pusieron en 2-1 y ya igualaron el juego. Pero lo hablamos en el entretiempo, veníamos haciendo bien las cosas, ellos llegaban muy poco a la portería nuestra y teníamos llegadas importantes", apuntó en rueda de prensa. "Hicimos un segundo tiempo muy completo, donde pudimos haber resuelto el marcador antes. Desgraciadamente tuvimos que ir a ese alargue, que le dio mayor emoción. Esas son cuatro ocasiones de gol muy claras. Muy contento por lo que hizo el equipo, muy contento por el plantel porque estamos peleando en ambos frentes y haciendo muchos cambios en las dos competiciones. Así que es una final que se merece el club y se merece el plantel", dijo Pellegrini desde el Estadio Artemio Franchi de Florencia.

"Veníamos con el primer partido que jugamos en Sevilla un tanto disconformes, creo que el marcador no reflejó lo superiores que habíamos sido. Así que lo dije durante toda la semana e íbamos a salir aquí con el convencimiento de que podíamos ir a buscar el partido para ganarlo, no para intentar igualar. Y creo que el equipo tuvo esa actitud desde el comienzo y rindió ampliamente. Tuvimos muchas ocasiones, pero el mismo hecho de desaprovecharlas le dio más emoción, pero demostró que entre los dos partidos que jugamos fuimos mejores que la Fiorentina y creo que pasamos con mucho mérito a la final", insistió el entrenador chileno.

"Hoy ya tenemos Europa League, que yo veo al grupo contento, pero no conforme, así que estoy seguro de que están todos pensando en esa posibilidad, aunque no depende solamente de nosotros llegar a Champions League", habló sobre su inmediato objetivo en LaLiga EA Sports. "Ya veremos cuáles son los mejores caminos. Dejaremos en cierto modo apartada esta final, tenemos que terminar la Liga antes de jugarla y estoy seguro de que el grupo, por la ambición que refleja y por la exigencia personal, va a estar pensando también el domingo", agregó.

"Una de las grandes motivaciones que ha tenido este plantel ha sido justamente esa responsabilidad que sentimos con los hinchas del Betis. Después de haber ganado en Barcelona, llegamos a la 01.30 a Sevilla y había 2.000 o 3.000 personas esperándonos", aludió al recibimiento en la capital andaluza tras haber derrotado el RCD Espanyol en duelo liguero. "Vimos el ambiente también que tuvimos en el partido contra el Valladolid, el partido con la Fiorentina en casa, en las ciudades que vamos están siempre esperándonos... Nos alegra mucho haberle dado esta gran alegría. Nos falta la alegría final, como digo, que es ganar esta competición. Y nos falta la segunda alegría, que es intentar por lo menos poder clasificar a la Champions de la próxima temporada", añadió.

"Me pone muy contento que después de muchísimos años es la primera vez en la historia que el Betis va a jugar una final de una competencia internacional, así que ya me pone muy contento por los hinchas. Desde el punto de vista personal, la alegría de los hinchas, la alegría nuestra también, destaco mucho yo el compromiso de un plantel, no de un equipo, porque hacemos siete u ocho cambios para poder seguir vigente en ambas competiciones", regresó Pellegrini a su argumentario. "Vamos a jugar esa final contra una persona a la cual yo estimo mucho, como es Enzo Maresca, que está a cargo del Chelsea. Así que vamos a intentar y estoy seguro que lo vamos a lograr, ganar esa final; pero si no la podemos ganar nosotros, sería un gran logro también para Enzo, que está comenzando su carrera", señaló sobre el etrenador de los 'blues'.

"Tengo una manera de ser, quizás, que es como a mí me gusta actuar, en la que yo siempre creo que lo que viene es más importante de lo que se hizo. He tenido la fortuna de ganar muchísimos títulos en mi carrera, de poder llegar con equipos como el Villarreal en la Champions a semifinales, con el Málaga, con San Lorenzo, etc. Con muchos equipos he logrado hacer cosas importantes. Pero lo que uno ha hecho en el pasado creo que no me sirve para el presente", valoró al respecto. "La historia está diciendo que lo estamos consiguiendo, pero la parte personal va muy por debajo con la parte del hincha del Betis y el plantel, que son jugadores jóvenes que están empezando, que tenemos un plantel que ha tenido, sufrido, muchas modificaciones por motivos económicos y que siempre responde y da la cara y creo que se merece ese título internacional", concluyó un contento Pellegrini.