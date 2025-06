Pedri: "Queremos ganar el torneo"

“No tuve la oportunidad de estar en la anterior (Liga de Naciones) que ganamos pero si la vi desde casa y la celebré como uno más. Es una oportunidad de ponerle la guinda a una temporada muy buena”, dijo. “Venimos de ganar una Eurocopa que da confianza para los demás títulos; el siguiente es la Liga de Naciones pero tenemos que concentrarnos en el partido del jueves que no va a ser fácil", aseguró el jugador del Barcelona.

Pedri fue preguntado por sus posibilidades de ganar el Balón de Oro a lo que respondió diciendo que ahora lo que importa es el equipo. “No soy un jugador que mire muchos los premios individuales. Bueno, desde que ganó Rodri es diferente porque antes parecía que no se fijaban mucho en jugadores del centro del campo", aseguró. “Estamos ante una semifinal de la Liga de Naciones y lo que importa ahora es el equipo. Estoy orgulloso que algunos me tengan ahí “ (como candidato al Balón de Oro) Mi voto me lo guardo para cuando pase todo", agregó.

Interrogado acerca de si la selección ha "dado con la tecla" para parar a Kylian Mpappé dijo que eso es algo que no se puede decir ante un jugador de esa calidad. “Cuando estás ante un jugador con la calidad que tiene Kyllian no puedes decir que has dado la tecla para pararlo, es uno de los mejores jugadores del mundo", aseguró.