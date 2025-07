El padre de Lamine Yamal, a los que critican a su hijo: "Ahí están las comisarías, que vayan y denuncien"

Apena unos días después de que Lamine Yamal celebrara su 18 cumpleaños en una finca de Olivella valorada en 40.000 euros la semana, las críticas no han tardado en llegar. Invitados de renombre, medidas de seguridad dignas de un evento presidencial, artistas internacionales, chicas de imagen, móviles requisados y hasta drones vigilando los accesos.

El heredero del dorsal de Messi

Pero más allá del espectáculo, ha siso la figura del joven jugador del Barca, que ya ha heredado oficialmente el dorsal 10 y ha renovado hasta 2031 la que ha quedado en el centro de la diana. Su entorno ha tenido que salir al paso, y esta vez no ha sido su club ni su representante. Ha sido su padre, Mounir Nasrauoi, quien, visiblemente molesto, ha roto su silencio para defender a su hijo. "Ahí están las comisarías, que vayan y denuncien", zanjó ante los micrófonos de Europa Press.

"Es un niño como cualquier otro"

Mounir ha sido claro, para él, lo que se está viviendo es una persecución injustificada contra un chico de 18 años que, como tantos otros, tiene derecho a festejar. "Debería entender la gente que es un chaval que recién ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Que lo entendemos todos, es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tiene su edad, tiene sus amigos, tiene a sus padres bien cuidados. Gracias a Dios por todo", explicó.

"Mi hijo no ha hecho nada malo"

Mounir también quiso dejar claro que si hubiera habido algo reprobable, sería el primero en reprender a su hijo."Y nada más, no estamos diciendo nada malo, ni mi hijo ha hecho nada malo. Si no, sería yo el primero como padre en decirle, cogerle de las orejas y decirle a Lamine 'esto no se hace hijo', pero mi hijo no ha hecho nada. No ha hecho nada".

"Trabajo para el Barça, pero también disfruto mi vida"

Por su parte, Lamine se ha defendido ante la polémica:

"Trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciutat Esportiva disfruto de mi vida y ya está", explicó tras firmar su renovación.