El padre del futbolista del Getafe Davinchi, entre los desaparecidos en el accidente ferroviario en Adamuz

El padre del futbolista, que también se llama David y fue internacional con la selección española de fútbol playa, viajaba en el tren camino a Huelva después de ver partido entre el Getafe y el Valencia disputado en el Coliseum en la tarde del domingo.

"Desde el Getafe CF, y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón ' Davinchi', rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", escribió en sus redes sociales el club del sur de la Comunidad de Madrid.