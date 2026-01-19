getafe

El padre del futbolista del Getafe Davinchi, entre los desaparecidos en el accidente ferroviario en Adamuz

El padre del futbolista del Getafe CF David Cordón, conocido como Davinchi, viajaba en el tren Alvia que cubría el trayecto Madrid-Huelva y que colisionó con un Iryo que circulaba en sentido contrario tras descarrilar este instantes antes de la colisión. Es uno de los pasajeros que está entre los desaparecidos.

El padre del futbolista, que también se llama David y fue internacional con la selección española de fútbol playa, viajaba en el tren camino a Huelva después de ver partido entre el Getafe y el Valencia disputado en el Coliseum en la tarde del domingo.

"Desde el Getafe CF, y ante las informaciones publicadas en relación al padre de nuestro jugador David Cordón ' Davinchi', rogamos el máximo respeto, prudencia y solidaridad. Mantenemos la esperanza en nuestros corazones. Gracias a todos por la comprensión", escribió en sus redes sociales el club del sur de la Comunidad de Madrid.

