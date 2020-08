¿Del Pacto de Viana al Pacto Anti-Tebas?

El presidente del Real Club Deportivo de la Coruña, Fernando Vidal, anunció anoche que el equipo gallego va a solicitar la inhabilitación de Javier Tebas como presidente de LaLiga en base a tres motivos:

- "Abuso de autoridad".

- "No inhibición en un claro caso de conflicto de intereses". (Su hijo trabaja en el Fuenlabrada como abogado).

- "Incumplimiento reiterado de la normativa de LaLiga y de las reglas de competición que no han hecho otra cosa que adulterar la misma".

Según iba escuchando al presidente del Depor me vino a la cabeza que una fuente muy bien informada del mundo del fútbol, y sin intereses en el caso, me apuntaba hace unos días que estuviera atento porque esto iba a ocurrir dentro de un pacto no escrito que habría puesto sobre la mesa el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, con dos puntos claros:

1. La RFEF apoya al Depor en su lucha por salvar el descenso.

2. El Depor como afectado pide la inhabilitación de Javier Tebas ante el CSD presidido por Irene Lozano.

Cuando me contaron este guion no daba crédito, pero a raíz del anuncio oficial del Deportivo he pensado que era justo compartirlo, tanto por la fiabilidad de la fuente como por la secuencia de hechos.

Para los no doctos en esta batalla de los despachos del fútbol, cabe recordar que nada haría más feliz a Rubiales que la salida de Tebas de LaLiga y viceversa. Esto no lo digo yo, lo han dicho ellos públicamente cada vez que han tenido la oportunidad.

Históricamente el CSD marca la pauta de las decisiones más importantes de los despachos deportivos, y a nadie se le escapa que unos están más cómodos con unos políticos que con otros.

En la época de Miguel Cardenal, José Ramón Lete o María José Rienda desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se mostraban incómodos, pero ahora con Irene Lozano la incomodidad ha cambiado de acera.

He de reconocer que siempre he pensado que tanto Rubiales como Tebas van a buscar cualquier resquicio para conseguir su gran objetivo y es posible que el presidente de la RFEF haya vislumbrado en la necesidad de un Grande como el Depor su gran oportunidad.

Ahora la pelota pasa al tejado de Irene Lozano que tras el Pacto de Viana ahora recibe un supuesto Pacto Anti-Tebas mucho más incómodo, sobre todo con el mayoritario apoyo que el presidente de la patronal parece tener entre los clubes profesionales.

Se avecina otra gran batalla fuera del campo mientras dentro sigue sin poder terminarse la temporada.

¡Maldito bicho!