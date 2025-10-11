Oyarzabal y Yéremy Pino dan la victoria a España ante Georgia (2-0)

España se impuso este sábado por 2-0 con goles de Yéremy Pino y de Mikel Oyarzabal en el estadio Martínez Valero de Elche, a una Georgia a la que pudo golear y sumó de manera cómoda su tercer triunfo en otros tantos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Guiada por Pedri, la selección española dominó el partido de principio a fin y solo las intervenciones del portero Giorgi Mamardashvili y la mala puntería de los delanteros de Luis de la Fuente impidieron ver más goles en un estadio que casi se llenó pese a los efectos en la Comunidad Valenciana y en Murcia en los últimos días de la dana Alice.

Camino al Mundial 2026

Antes de su victoria ante Georgia, el equipo que dirige Luis de la Fuente se impuso por 0-3 a Bulgaria y por 0-6 a Turquía, por lo que acumula 9 puntos en su casillero.

En segunda posición del grupo está la selección otomana, que este sábado se impuso en su visita a Bulgaria por 1-6 y que suma 6 puntos. En tercera plaza, está Georgia, que acumula tres puntos tras no sumar en Elche, y cierra el grupo Bulgaria, que no ha conseguido aún ningún punto.

España se medirá este marte a la selección búlgara en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Una victoria en esa cuarta jornada y un empate o una derrota de Turquía como local ante Georgia supondría la clasificación virtual del equipo español.

La fase de clasificación acabará en noviembre, cuando España visitará a Georgia el día 15 y recibirá el 18 a Turquía. El líder de cada uno de los doce grupos logrará la clasificación directa para el Mundial, mientras que los segundos clasificados de cada grupo disputarán unos 'play-off' para repartirse las otras cuatro plazas que tiene asignadas la UEFA para la cita.