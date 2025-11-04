Oviedo y Osasuna se neutralizan en el Tartiere

El Oviedo acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar y firma su segundo empate consecutivo a las órdenes de Luis Carrión que lo mantiene penúltimo en la tabla con 8 puntos en 11 jornadas. Osasuna, que consiguió sumar tras dos derrotas consecutivas, pierde un puesto y es decimoquinto con 11 unidades tras sumar su primer punto a domicilio. Mientras que Luis Carrión solo introducía la novedad de Alberto Reina en detrimento del lesionado Ovie Ejaria y seguía apostando por Viñas y Rondón arriba, Alessio Lisci sí revolucionó a su Osasuna y los rojillos salían por primera vez con línea de cuatro en defensa y con el delantero Raúl García entrando para acompañar a Ante Budimir en el ataque.

A los dos minutos de partido el Real Oviedo tuvo la que a la postre fue la mejor ocasión de todo el primer tiempo, cuando Colombatto puso un buen balón a la espalda de la defensa de Osasuna e Ilyas Chaira, con todo a favor, no fue capaz de batir a un Sergio Herrera que se hizo muy grande ante el atacante azul. El encuentro, que ya de por sí no tenía mucho ritmo, fue a menos cuando varias interrupciones se sucedieron en solo diez minutos: primero Nacho Vidal fue atendido por un golpe con su compañero Costas y le tuvieron que curar una brecha, y luego fue Torró el que se lesionó tras un mal apoyo y su lugar lo ocupó Iker Muñoz.

Víctor Muñoz era el gran agitador de Osasuna, pero fue Budimir tras un centro de Rubén García el que de cabeza gozó de la mejor ocasión de los rojillos, obligando a intervenir con destreza a Aarón Escandell; en la recta final del primer tiempo, fue el Oviedo el que dominó, aunque sin generar ninguna ocasión. El segundo tiempo arrancó con el Real Oviedo llevando la iniciativa y si no llega a ser por la falta de puntería de Fede Viñas se hubiese adelantado en el marcador, pero el delantero uruguayo no sacó tiro primero tras una transición de Ilyas Chaira y después remató a las nubes un buen centro atrás de Javi López.

Hassan por Ilyas en el Oviedo y Aimar Oroz por Rubén García en Osasuna, y aunque el partido se relajó tras las ocasiones de Viñas, los azules seguían siendo los que más lo estaban intentando; de cara a la recta final, debut del juvenil Pablo Agudín en el Oviedo y Lisci cambiaba a defensa de cinco para aguantar el 0-0. No pasó más en los minutos finales y el partido acabó con un empate sin goles que no beneficia a ninguno, que mantiene al Oviedo en puestos de descenso -a un punto de la permanencia- y deja a Osasuna, que sacó su primer punto a domicilio, en la zona media baja de la tabla.