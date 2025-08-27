Los otros negocios en el fútbol del director general del Granada abren un debate sobre conflictos de intereses

Alfredo García Amado, director general del Granada CF desde junio de 2022, forma parte de un entramado empresarial que evidencia que desarrolla actividades comerciales vinculadas al fútbol al margen de su cargo directivo en el club andaluz, lo que genera una seria duda sobre un conflicto de intereses que él niega, mientras LaLiga de momento calla y expertos juristas consultados consideran “de libro”.

El dirigente del histórico equipo andaluz figura como administrador único de Garcia Amado Consulting SL, una sociedad que, según ha conocido Onda Cero, mantiene relaciones mercantiles con la empresa de representación Mesas Sport, así como con Machiejo 1968 SL. Ambas entidades están vinculadas al exjugador profesional y actual agente FIFA conocido en el mundo del fútbol como Pepe Mesas.

Además, sigue figurando en la información oficial del registro mercantil como administrador solidario de Mesas Sport, aunque García Amado ha facilitado a Onda Cero la documentación que remitió al departamento de cumplimiento del Granada informando que tenia una participación minoritaria y que había renunciado a su condición de administrador solidario.

En documentos a los que hemos tenido acceso, se muestra cómo García Amado Consulting SL emitió varias facturas a sociedades vinculadas a las dos empresas anexadas al agente FIFA.

Como ejemplos comerciales en la etapa en la que mantiene los dos roles, la consultora de Alfredo García Amado facturó en 2024a Maichejo 1968 SL, con sede en Madrid, por “colaboración en las gestiones para la contratación de Jesús Jiménez en OFI Creta”, por un importe de 15.000 euros más la cobertura de gastos y uso de vehículo propio según acuerdo.

Por otra parte, también existen varias facturas emitidas a Mesas Sport Asesores SL: una de 3.630 euros (diciembre 2024) por “servicios de scouting en la zona sur” y otra anterior de 6.050 euros (con idéntico concepto, correspondiente a enero-mayo de ese mismo año).

Estos documentos sugieren que la actividad paralela de García Amado va más allá de una mera participación pasiva en su propia consultora aunque él mantiene lo contrario a pesar de que los conceptos dejan constancia de servicios directos relacionados con la intermediación de futbolistas y la representación, precisamente el tipo de operaciones que la normativa de control y ‘compliance’ de LaLiga trata de vigilar para evitar incompatibilidades y conflictos de interés entre altos directivos y otros negocios del sector futbolístico.

Los otros negocios en el fútbol del director general del Granada abren un debate sobre conflictos de intereses | ondacero.es

El silencio de LaLiga y la versión de García Amado

Ante las preguntas sobre el caso que relaciona al director general de un club profesional con sus negocios paralelos ligados al fútbol, LaLiga no ha ofrecido ninguna versión ni comentario oficial.

Por su parte, Alfredo García Amado atendió sin ningún problema el requerimiento del medio para dar su versión sobre una información que se considera de interés público como alto ejecutivo de un club de fútbol profesional.

Amado negó vehementemente cualquier conflicto de interés y defendió la legalidad y transparencia de sus actividades empresariales al margen de su cargo en el club andaluz. El histórico dirigente del fútbol español apuntó en la conversación mantenida con este periodista, que sus negocios ajenos al Granada CF “forman parte de actividades comerciales legales y transparentes que no interfieren con mi labor en el club”.

Respecto a las operaciones comerciales, alegó que “las cantidades que he facturado son pequeñas”, al tiempo que reconoció sus vínculos mercantiles y aseguró que “las reconozco todas”, mostrando transparencia absoluta sobre sus negocios paralelos.

Además, fue tajante al afirmar que "el club está informado de todas mis relaciones societarias y comerciales, no hay nada oculto ni de lo que no tengan conocimiento", tal y como ha documentado.

Caso Miguel Rubio

“De los jugadores que ha tenido Mesas Sport durante mi etapa en el Granada, Miguel Rubio es el único que ha estado y yo me aparté de cualquier decisión relacionada con él”. Con esta afirmación García Amado deja claro que en ese caso había un conflicto de intereses y abre una serie de preguntas basadas en su doble condición de director general del club y administrador de la empresa de representación.

¿No puede el Granada fichar a jugadores de Mesas Sport para evitar un conflicto de interés? Ahora surge el caso de Etienne Eto`o por el que ha trascendido interés del equipo rojiblanco. ¿Cómo es posible que un director general se tenga que apartar de decisiones transcendentales para la entidad y la propiedad lo asuma? ¿Por qué García Amado no cesó en Mesas Sport cuando llegó al Granada?

Aquí surge la comparativa con el adjunto a la presidencia del Granada Javier Aranguren, quien llegó al club granadino con García Amado, pero cesó de sus cargos en empresas en las que se encontraba asociado a Javier Tebas Llanas.

Los Códigos de Buen Gobierno de LaLiga, RFEF o FIFA

La situación plantea serias dudas sobre conflictos de interés, ya que combinar cargos directivos en un club profesional con actividades comerciales vinculadas al fútbol puede incumplir los principios de transparencia, integridad y compliance exigidos por la normativa de LaLiga, la Ley del Deporte y los códigos éticos de la RFEF y la FIFA.

El Código Ético de LaLiga fija pautas de conducta sobre transparencia, ética, integridad, conflictos de interés, y otras obligaciones para el adecuado desarrollo de su actividad, tanto deportiva como administrativa, y establece que los directivos no deben "valerse de su posición para obtener ventajas patrimoniales".

Aunque Amado es concluyente con que él no ha utilizado su posición en el club para sus negocios particulares, fuentes solventes del mundo del fútbol apuntan que: “ser directivo te da una ventaja competitiva en cualquier negocio del fútbol. Tienes más información que el resto y posición de poder y de generar contactos fácilmente”.

“Un conflicto de intereses surge cuando las personas sujetas al presente Código tienen, o dan la impresión de tener intereses secundarios que puedan influir en el cumplimiento independiente, íntegro y objetivo de sus obligaciones”, apunta el código ético de la RFEF.

Crisis deportiva e institucional

Al margen de esta información, el Granada CF atraviesa una profunda crisis institucional y deportiva que está afectando a la estabilidad del club y la confianza de sus aficionados.

Tras dos jornadas disputadas en la temporada 2025-2026, el equipo ocupa la última posición en la clasificación liguera, siendo colista tras haber perdido ambos partidos iniciales. La falta de resultados en el campo ha generado un clima tenso con la afición, que se ha expresado en cánticos de “Directiva dimisión” desde la grada.

Amado llegó al club en junio de 2022 acompañado del adjunto a la presidencia, Javier Aranguren. Actualmente, la presidencia la ocupa la empresaria china Sophia Yang como persona de máxima confianza de la propiedad asiática.

Además, la propiedad china también se encuentra en una situación complicada con LaLiga desde que se produjo el impago de los derechos de televisión asiático que la sociedad DDMC propietaria del Granada se encargó de gestionar y que terminó en un juicio que ganó LaLiga por una morosidad de la empresa asiática de 45 millones de euros.