VÍDEO La original manera que ha usado el Betis para anunciar la renovación de Isco hasta 2028

El Real Betis ha anunciado la renovación de Isco Alarcón hasta 2028. El jugador llegó al club verdiblanco en julio de 2023 y a finales de ese año, el equipo anunció la ampliación de su contrato hasta 2027. Hoy, coincidiendo con su vuelta a los terrenos de juego después de lesionarse en agosto del peroné izquierdo, el Betis ha anunciado la ampliación de su contrato un año más.

Si bien, no lo ha hecho de la manera tradicional, con un comunicado en redes sociales como es habitual. Si no que, momentos antes del inicio del partido contra el Girona, el Betis ha desplegado un tifo gigante en las gradas en el que se podía leer 'Isco 2028'. Una curiosa y original forma de anunciar una renovación nunca antes vista en LaLiga.

Al despliegue del tifo lo ha acompañado una sonora ovación por parte de la afición, que además ha coreado varias veces el nombre del jugador mientras él se besaba el escudo. Al mismo tiempo, el Betis ha publicado en redes sociales un vídeo para anunciar la renovación. "Soy la espada en la oscuridad. Soy vigilante del muro. Soy el fuego que arde contra el frío", es el texto que acompaña a la publicación en X.

En él se ve una vista aérea del Benito Villamarín, actualmente en obras, y la cámara se acerca poco a poco a un jugador, que de lejos no se sabe quién es y que está situado en uno de los accesos a las gradas. Cuando la cámara se acerca por completo se descubre que se trata de Isco, que porta una capa y una espada. El vídeo termina con la frase "Isco 2028".

Su buen nivel le permitió volver a la Selección seis años después

Desde su llegada hace dos temporadas, Isco se ha convertido en una pieza clave del equipo verdiblanco. Ha jugado 69 partidos, ha marcado 21 goles y ha dado 18 asistencias. De hecho, su buena actuación en el club le sirvió para recibir la llamada de la Selección Española seis años después de la última vez. Luis de la Fuente le convocó en mayo de 2025 para la Final Four de la Nations League.

Cabe recordar que Isco sufrió numerosas lesiones entre 2019 y 2023 que le alejaron de su mejor nivel. Debido a esto, su paso por el Real Madrid fue de más a menos. Llegó al club blanco después de su excelente nivel en el Málaga. Previamente había debutado con el Valencia en Copa del Rey.

Con el objetivo de visibilizar la salud mental y la resiliencia, su mujer Sara Sálamo ha dirigido un documental sobre él, que se ha estrenado este pasado 21 de noviembre. 'En Silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', es "una oda al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio", expresó Sálamo en una entrevista a Women's Health.