El original anuncio del Leganés para el partido ante el Sevilla y la genial respuesta de Monchi

LAS DOS PARTES BROMEARON EN TWITTER

El Leganés ha vuelto a tirar de humor para anunciar su partido ante el Sevilla. El club 'pepinero' lanzó un original cartel con este mensaje: "No llaméis a los jugadores por su nombre, que viene Monchi y los apunta en su libreta", en alusión a la gran labor del sevillista para ojear a buenos futbolistas. Monchi no tardó en responder: "Tarde, me sé sus nombres y dónde viven".