"¡¡Olmazo!!": así sonó en Radioestadio la remontada del Barça ante el Slavia Praga

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Slavia Praga (2-4) en el Eden Arena, en la séptima y penúltima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo que costó más de solventar para los blaugranas de lo esperado pero en el que pudieron resolver para sumar 3 puntos de oro de cara a seguir dependiendo de sí mismos para estar en el 'Top 8' y en los octavos de final.

El Slavia Praga, ya eliminado matemáticamente tras esta derrota, vendió cara su piel en un escenario 'congelado', con temperaturas claramente bajo cero, y estuvo cerca de meter en el arcón a un Barça que tuvo que remontar. Costó, pero el Barça tiró de oficio para acabar goleando en la capital checa y será en el Spotify Camp Nou, el 28 de enero contra el Copenhagen, cuando se juegue ese billete.

Con la victoria del Athletic Club ante la Atalanta, sumado a otros resultados, el Barça depende de sí mismo gracias a un triunfo muy trabajado, y sufrido, en Praga, donde el Slavia consiguió hacer dos goles aprovechando dos errores culés en jugadas de estrategia.

Una gran primera parte de Fermín, que llevó el partido al empate con su doblete, y un golazo de Dani Olmo ya en el segundo tiempo dieron al Barça una victoria que redondeó Lewandowski con el definitivo 2-4.

La nota negativa la puso Pedri, que se marchó lesionado y entre lágrimas cuando aún quedaba media hora de partido.